Ăn gì để chữa bệnh sỏi thận? 25/09/2025 09:43

(PLO)- Một chế độ ăn giảm muối giúp người bệnh sỏi thận hoàn toàn có thể kiểm soát tốt tình trạng bệnh, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sỏi thận là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người nhưng hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa và kiểm soát tình trạng này thông qua một chế độ ăn uống khoa học.

Dưới đây là 4 nguyên tắc trong chế độ dinh dưỡng giúp người mắc bệnh sỏi thận cải thiện sức khỏe hiệu quả.

Nguyên tắc 1: Uống đủ nước

Đây được xem là biện pháp hữu hiệu hàng đầu để ngăn chặn sự hình thành sỏi thận.

Cơ chế hoạt động: Nước giúp làm loãng nước tiểu, qua đó làm giảm nồng độ của các chất có khả năng tạo sỏi và hỗ trợ đào thải chúng ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.

Lượng nước khuyến nghị: Mỗi người nên uống ít nhất 2-3 lít nước mỗi ngày.

Phương pháp uống đúng: Uống nước đều đặn trong suốt cả ngày, không nên đợi đến khi cảm thấy khát mới uống.

Lựa chọn đồ uống: Nước lọc hoặc nước khoáng không gas là sự lựa chọn tốt nhất; cần tránh các loại nước ngọt, nước có gas và nước ép trái cây chứa nhiều đường.

Sỏi thận là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên tắc 2: Giảm lượng muối (Natri) - Giảm áp lực cho thận

Một chế độ ăn giảm muối có vai trò trực tiếp trong việc ngăn ngừa sỏi thận bằng cách giúp giảm lượng canxi trong nước tiểu.

Thực phẩm cần hạn chế: Muối ăn và các thực phẩm chứa hàm lượng muối cao như đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đồ hộp.

Giải pháp thay thế: Làm phong phú hương vị món ăn bằng các loại gia vị tự nhiên như húng quế, hương thảo, tỏi và ớt.

Lưu ý quan trọng: Nên tập thói quen đọc nhãn thực phẩm để kiểm soát lượng muối tiêu thụ hàng ngày không vượt quá 2.300 mg.

Nguyên tắc 3: Điều chỉnh lượng đạm động vật - Bảo vệ thận khỏi quá tải

Việc tiêu thụ nhiều protein từ động vật có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Cơ chế tác động: Các loại thực phẩm như thịt đỏ, gia cầm và cá có thể làm tăng nồng độ axit uric và canxi trong nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi hình thành.

Giải pháp thay thế: Tăng cường sử dụng protein có nguồn gốc từ thực vật như các loại đậu, hạt và sản phẩm làm từ đậu nành. Đạm thực vật không chỉ giúp giảm rủi ro tạo sỏi mà còn là nguồn cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác cho cơ thể.

Nguyên tắc 4: Tăng cường thực phẩm giàu citrate

Citrate là một chất tự nhiên có khả năng ức chế sự hình thành sỏi thận một cách hiệu quả.

Cơ chế bảo vệ: Citrate ngăn chặn sự kết tinh của các ion canxi và oxalate, hai thành phần chính cấu tạo nên sỏi thận.

Cách bổ sung: Citrate có nhiều trong các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam và bưởi. Một thói quen tốt là uống nước chanh không đường mỗi ngày hoặc sử dụng nước ép tự nhiên từ cam, bưởi.

Chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò quyết định trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận. Bằng việc áp dụng một cách nghiêm túc những nguyên tắc trên, người mắc bệnh sỏi thận hoàn toàn có thể kiểm soát tốt tình trạng bệnh, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

ThS.BS. CAO THỊ NHƯ

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội