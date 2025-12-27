Không chỉ thịt đỏ, đây là những thực phẩm cực hại cho người bệnh gút 27/12/2025 08:03

(PLO)- Bệnh gút gây đau đớn và biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt axit uric.

Bệnh gút là bệnh viêm khớp do vi tinh thể, đặc trưng bởi những đợt viêm khớp cấp tái phát, có lắng đọng tinh thể muối urat natri trong các mô, gây ra do tăng axit uric trong máu.

Đây là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa.

Bệnh gút chia làm hai loại: Gút nguyên phát (đa số các trường hợp) và gút thứ phát.

Trong đó, bệnh gút nguyên phát chưa rõ nguyên nhân. Một chế độ ăn thực phẩm có chứa nhiều purin như: gan, thận, tôm, cua, lòng đỏ trứng, nấm… được xem là làm nặng thêm bệnh. 95% người bị gút nguyên phát là nam giới, từ 30-60 tuổi.

Bệnh gút là bệnh có lắng đọng tinh thể muối urat natri trong các mô, gây ra do tăng axit uric trong máu. (Ảnh minh hoạ)

Bệnh gút thứ phát có thể do các rối loạn về gen (nguyên nhân di truyền) gây nên, cũng có thể do tăng sản xuất axit uric hoặc giảm đào thải axit uric hoặc cả hai.

Một số nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này có thể kể đến như: Suy thận nói riêng và các bệnh lý làm giảm độ thanh lọc axit uric của cầu thận nói chung; các bệnh về máu (bệnh bạch cầu cấp); dùng thuốc lợi tiểu như Furosemid, Thiazid, Acetazolamid; sử dụng thuốc ức chế tế bào để điều trị các bệnh ác tính hoặc thuốc chống lao.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh gút là tăng huyết áp, béo phì và hội chứng chuyển hóa, tăng insulin máu, uống nhiều rượu.

Trong các biện pháp điều trị bệnh thì điều chỉnh chế độ ăn là vô cùng quan trọng. Chế độ ăn hợp lý giúp làm giảm lượng đạm có nhân purin đưa vào cơ thể, vì vậy cũng giảm hình thành axit uric.

Dưới đây là danh sách nhóm thực phẩm có hàm lượng purin cao.

Thực phẩm Tổng số purin tính bằng mg axit uric/100g Cá/cá mòi 480 Gan bê 460 Cây nấm 488 Thịt bê 1.260 Gan bò 554 Lá lách bò 444 Tim heo 530 Gan heo 515 Phổi heo 434 Lá lách heo 516 Lá lách cừu 773 Cá trích 804 Cacao, socola 2.300 Nấm men bánh mì 680 Nấm men bia 1.810

Để phòng tránh bệnh gút, cần lưu ý những điều sau: