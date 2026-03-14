Mỡ máu cao có nên ăn dầu dừa? 14/03/2026 06:40

(PLO)- Với người bị mỡ máu cao, việc sử dụng dầu dừa cần được cân nhắc vì nó hàm lượng chất béo bão hòa khá cao.

Tôi bị mỡ máu cao, nghe nói dầu dừa tốt cho sức khỏe, vậy tôi có thể dùng nó thay các loại dầu mỡ khác trong chế độ ăn hằng ngày không?

Trả lời

Dầu dừa là loại dầu được chiết xuất từ cơm dừa già, chứa hàm lượng cao axit béo bão hòa, trong đó chủ yếu là axit lauric và một số chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT).

Loại dầu này có đặc điểm:

- Đông đặc khi nhiệt độ dưới 25°C và chuyển sang dạng lỏng khi nhiệt độ cao hơn.

- Có màu trắng hoặc trong suốt.

- Mùi thơm đặc trưng.

- Ngoài việc sử dụng trong chế biến thực phẩm, dầu dừa còn được dùng khá phổ biến trong chăm sóc da, tóc và sản xuất mỹ phẩm.

Người bị mỡ máu cao có nên dùng dầu dừa?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị mỡ máu cao nên hạn chế sử dụng dầu dừa.

Nguyên nhân là vì dầu dừa chứa hàm lượng chất béo bão hòa khá cao. Nếu sử dụng nhiều, loại chất béo này có thể làm tăng nồng độ mỡ máu, tương tự như khi tiêu thụ nhiều mỡ động vật.

Do đó:

- Người có mỡ máu cao không nên dùng dầu dừa thường xuyên trong chế biến thực phẩm.

- Cơm dừa cũng nên hạn chế vì chứa nhiều chất béo.

- Khác với cơm dừa và dầu dừa, nước dừa không chứa nhiều chất béo, vì vậy người bị mỡ máu cao vẫn có thể uống với lượng hợp lý.

Nên sử dụng dầu dừa như thế nào?

- Nếu sử dụng trong ăn uống, chỉ nên dùng với lượng rất ít.

- Người đang có vấn đề về mỡ máu nên hạn chế tối đa loại dầu này trong khẩu phần.

- Dầu dừa phù hợp hơn khi dùng ngoài da để dưỡng ẩm hoặc chăm sóc tóc dưới dạng mỹ phẩm.

Việc lựa chọn chất béo trong chế độ ăn nên ưu tiên các loại dầu thực vật tốt cho tim mạch và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối để kiểm soát mỡ máu hiệu quả.

Ths.BS ĐẶNG NGỌC HÙNG, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng