Xông lá, không phải cứ bệnh là xông 19/03/2026 14:03

(PLO)- Xông lá giải cảm là cách chăm sóc sức khỏe quen thuộc trong đời sống người Việt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học cổ truyền, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và cần sử dụng đúng cách.

Xông lá giải cảm là phương pháp dân gian quen thuộc trong y học cổ truyền Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Á Đông. Cách làm này hình thành từ kinh nghiệm phòng và chữa bệnh của người dân sống trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, nơi các bệnh cảm mạo do thay đổi thời tiết thường xảy ra.

Tác dụng của xông lá

Người ta thường sử dụng các loại lá chứa tinh dầu thơm để nấu nước xông như tía tô, kinh giới, sả, lá bưởi, ngải cứu… Những dược liệu này từ lâu đã được ghi nhận trong các y thư cổ là có tác dụng làm ấm cơ thể và hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, cảm mạo thường xảy ra khi “ngoại tà” như phong hàn hoặc phong nhiệt xâm nhập vào cơ thể trong lúc chính khí suy yếu.

Khi xông, hơi nóng kết hợp với tinh dầu từ dược liệu sẽ giúp làm ấm cơ thể, khai thông lỗ chân lông, thúc đẩy cơ thể tiết mồ hôi. Cơ chế này trong Đông y gọi là “phát hãn giải biểu”, tức giúp cơ thể loại bỏ tà khí ở giai đoạn sớm của bệnh.

Ngoài ra, hơi nước ấm còn có thể giúp thông thoáng đường hô hấp trên, giảm nghẹt mũi, giảm cảm giác đau đầu, mang lại cảm giác dễ chịu cho người bệnh. Vì vậy, xông thường được áp dụng khi mới chớm cảm lạnh và các triệu chứng cảm còn nhẹ.

Lưu ý khi xông lá

Các chuyên gia y học cổ truyền cho biết, xông chỉ là biện pháp hỗ trợ, không phải phương pháp điều trị cho mọi trường hợp cảm.

Người dân không nên xông lá khi sốt cao kéo dài, cơ thể mệt nhiều, có bệnh lý nền hoặc sức khỏe yếu. Trong những trường hợp này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sức khỏe và tư vấn phù hợp.

TS.BS NGÔ THỊ KIM OANH, Trưởng khoa Châm cứu – Dưỡng sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3