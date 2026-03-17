4 sai lầm thường gặp khi điều trị bệnh gút 17/03/2026 13:10

(PLO)- Bệnh gút là bệnh lý xương khớp liên quan đến quá trình chuyển hóa axit uric trong cơ thể. Bệnh có tốc độ gia tăng nhanh, ngày càng trẻ hóa, gây nhiều gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Bệnh gút có tốc độ gia tăng nhanh, ngày càng trẻ hóa, gây nhiều gánh nặng cho người bệnh và gia đình. Để phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả, cần nắm rõ các dấu hiệu nhận biết cơn gút cấp.

Cơn đau cấp điển hình của gút có các đặc điểm sau:

Thường xuất hiện ở nam giới tuổi từ 40-60 và nữ sau mãn kinh.

Khoảng 80-90% cơn gút đầu tiên xảy ra ở chỉ một khớp và thường gặp nhất là khớp ngón chân cái, kế tiếp là các khớp khác: bàn chân, cổ chân, gót chân, gối, cổ tay, ngón tay, khuỷu tay.

Tại khớp viêm có biểu hiện là đau dữ dội, sưng, nóng, đỏ, khó cử động.

Cơn đau có tính chất đột ngột, dữ dội nhất trong 4-12 giờ đầu tiên sau khi khởi phát, đau thường kéo dài vài ngày sau đó giảm đi đáng kể.

Cơn đau thường xuất hiện sau bữa ăn nhiều protid, gắng sức, căng thẳng, nhiễm lạnh, chấn thương, đặc biệt là sau khi uống rượu bia.

Đa số cơn gút cấp khởi phát đột ngột vào ban đêm.

Những dấu hiệu thường xuất hiện trước khi khởi phát cơn đau tại vị trí khớp bị viêm có thể kể đến như cảm giác tê, ngứa, dị cảm hoặc cứng khớp.

Khi diễn ra cơn gút cấp, cơ thể thường phản ứng với các biểu hiện toàn thân như sốt, mệt mỏi, ăn kém.

Tuy nhiên không phải lúc nào người bệnh cũng có biểu hiện cơn gút cấp điển hình và rõ ràng như trên. Nhiều trường hợp có thể gặp cơn không điển hình như: biểu hiện viêm có thể xảy ra ở đồng thời nhiều khớp, tính chất viêm không dữ dội, viêm bán cấp với thời gian kéo dài hơn.

Nếu không được điều trị sau cơn gút cấp đầu tiên, những cơn đau tiếp theo sẽ xảy ra thường xuyên hơn và mức độ khớp bị ảnh hưởng ngày càng nặng nề hơn. Vì vậy, khi xuất hiện đau khớp với một trong các biểu hiện trên, người bệnh nên đi khám ngay tại cơ sở y tế để được khám, kiểm tra các chỉ số liên quan, giúp chẩn đoán và điều trị bệnh gút kịp thời.

Nhiều bệnh nhân sau một thời gian điều trị vẫn gặp phải các cơn đau dữ dội, thậm chí xuất hiện biến chứng hạt tophi hay suy thận.

Nguyên nhân thường không nằm ở việc thuốc không hiệu quả, mà ở những sai lầm phổ biến trong quá trình điều trị gồm: người bệnh chỉ điều trị khi có cơn đau cấp tính; tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm liều cao; ăn kiêng quá mức hoặc không đúng cách; tin vào các bài thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc.

Để kiểm soát bệnh gút một cách bền vững, người bệnh cần thay đổi tư duy từ “chữa đau” sang “quản lý bệnh lâu dài”.

Theo đó, người bệnh cần:

1. Tuân thủ phác đồ hạ axit uric: Mục tiêu quan trọng nhất là đưa nồng độ axit uric máu về ngưỡng an toàn (thường dưới 360 µmol/l) và duy trì mức này liên tục để các tinh thể urat đã lắng đọng có thể tan dần.

2. Chế độ ăn uống cân bằng: Hạn chế thực phẩm giàu purin nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng; ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt và uống đủ 2-2,5 lít nước/ngày để hỗ trợ thận đào thải tốt hơn.

3. Vận động nhẹ nhàng: Khi không trong cơn đau cấp, hãy duy trì thói quen tập thể dục để cải thiện quá trình trao đổi chất và duy trì cân nặng hợp lý, giảm áp lực lên các khớp.

4. Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thực hiện xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng gan, thận định kỳ để bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp nhất với tình trạng cơ thể.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương