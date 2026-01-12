1 cơ sở ở TP.HCM sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the 12/01/2026 14:35

(PLO)- Trong 3 năm qua, hộ kinh doanh Châu Phát tại TP.HCM đã sản xuất, đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi có trộn hóa chất bị cấm nhằm tạo độ dai, màu sắc bắt mắt.

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (45 tuổi), Thạch Vĩnh (21 tuổi) và Huỳnh Cẩm Lài (42 tuổi, cùng ngụ phường Phú Thạnh) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC03 phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở Châu Phát sản xuất mì sợi trộn hóa chất cấm. Ảnh: CA

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16-12-2025, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát. Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang nhiều người đang trực tiếp hòa trộn borax (hàn the), soda và dung dịch silicate vào quá trình sản xuất mì sợi để tăng độ mềm, dai và màu sắc cho sản phẩm.

Cơ quan chức năng xác định, borax, soda và silicate đều là những hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm do có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận đã sử dụng các chất cấm nói trên để sản xuất mì sợi khoảng 10 năm nay. Riêng trong 3 năm gần đây, cơ sở Châu Phát đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Mì sợi thành phẩm được xác định có trộn hàn the, soda và dung dịch silicate để tạo độ dai, màu sắc. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy nguồn tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.