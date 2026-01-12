Thông tin mới vụ phát hiện tử thi lõa thể, khô hóa cạnh trạm thu phí cầu Phú Mỹ 12/01/2026 09:23

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam giới chưa rõ danh tính, được phát hiện trong tình trạng lõa thể, tử thi đã khô hóa, tại khu vực gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ.

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc người dân phát hiện một tử thi trong bãi đất trống gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, thuộc phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ).

Thông tin mới vụ phát hiện tử thi lõa thể, khô hóa cạnh trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Ảnh: Xuân Minh

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 29-12-2025, anh TVĐ (28 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công. Khi đến khu vực bãi đất trống gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, anh Đ ghé vào đi vệ sinh thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Kiểm tra xung quanh, anh tá hỏa phát hiện một tử thi trong tình trạng lõa thể nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 40-50, không mặc quần áo. Tại hiện trường, công an phát hiện một xe máy biển số 60N5-3024, một nón bảo hiểm màu xanh, một nón bảo hiểm màu trắng và một điện thoại di động màu xanh, có ghi chữ Vivo đã hư hỏng.

Cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước khi được phát hiện, tử thi bị phân hủy nặng và đang trong trạng thái khô hóa. Hiện nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người dân, gia đình nào có người thân mất tích hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân nêu trên, liên hệ điều tra viên Võ Thị Thu Hằng qua số điện thoại 0986.808.280 hoặc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ), để phối hợp cung cấp thông tin.