Hay quên có phải là bệnh không? 22/11/2025 06:34

(PLO)- Hay quên là tình trạng suy giảm trí nhớ, khiến người bệnh gặp khó khăn trong ghi nhớ và hồi tưởng thông tin.

Hay quên có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, không chỉ riêng ở người cao tuổi. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Hội chứng này có mối liên quan chặt chẽ với bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ. Hay quên cũng có thể xảy ra khi cơ thể bị thiếu hụt vitamin hoặc tiềm ẩn các vấn đề sức khỏe khác về thần kinh.

Triệu chứng bệnh hay quên

Chứng hay quên có nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng, bao gồm:

Mức độ nhẹ: Người bệnh gặp các vấn đề nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày như quên vị trí đồ đạc, quên tên của những người thân thuộc, quên lịch làm việc, quên ý định vừa mới suy nghĩ trong đầu. Những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với sự lơ đễnh, còn được gọi là “não cá vàng”.

Mức độ nặng: Các dấu hiệu trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nhận thức và hành vi của người bệnh. Chẳng hạn như lạc đường đi ở những nơi quen thuộc, mất phương hướng, thường xuyên đi lang thang không có mục đích, quên cách nấu ăn, rối loạn ngôn ngữ, khó diễn đạt từ ngữ, nói lặp và nhắc lại những câu chuyện đã kể…

Nếu tình trạng hay quên diễn ra thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân

Chứng hay quên có thể xảy ra do nhiều tác nhân, yếu tố nguy cơ khác nhau như sau:

Do bệnh lý

Khi các tổn thương xảy ra tại khu vực não bộ chịu trách nhiệm xử lý và lưu trữ thông tin, trí nhớ của người bệnh có thể bị suy giảm đáng kể. Một số bệnh lý, vấn đề sức khỏe có thể là tác nhân dẫn đến chứng hay quên như các bệnh lý thần kinh (Alzheimer, động kinh, đột quỵ, khối u não…); nhiễm trùng não, cục máu đông trong não…

Ngoài ra, thiếu oxy lên não hoặc nhiễm độc khí CO cũng là những nguyên nhân nghiêm trọng gây đãng trí. Bệnh còn có thể xảy ra do các bệnh lý về tuyến giáp, bởi khi tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả thường gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ.

Lối sống thiếu khoa học

Uống nhiều rượu bia dễ gây suy giảm trí nhớ ngắn hạn. Thiếu ngủ cũng là nguyên nhân gây bệnh ít được chú ý, ngủ không đủ giấc khiến tâm trạng thay đổi, lo âu, qua đó gây ra các vấn đề về trí nhớ.

Thiếu dinh dưỡng

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng não bộ. Thiếu hụt các dưỡng chất như vitamin B12, vitamin D, axit béo omega-3… là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng suy giảm trí nhớ.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp và các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến trí nhớ do chúng gây ra tình trạng an thần hoặc lú lẫn. Tác dụng phụ này khiến việc tập trung ghi nhớ những điều mới trở nên khó khăn. Người bệnh nên đến gặp bác sĩ thăm khám nếu nghi ngờ một số loại thuốc mới là nguyên nhân khiến bản thân lơ đễnh, đãng trí.

Tâm lý

Tâm lý con người có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng ghi nhớ. Khi đối mặt với căng thẳng, lo âu kéo dài, khả năng tập trung sẽ bị ảnh hưởng, cản trở việc hình thành và gợi nhớ thông tin mới.

Trầm cảm cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chứng hay quên. Ngoài các dấu hiệu thường thấy như buồn bã, thiếu động lực, trầm cảm còn có thể biểu hiện qua tình trạng suy giảm trí nhớ.

Triệu chứng hay quên thường đi kèm với lú lẫn, trí nhớ kém, dễ cáu gắt.

Những ai có nguy cơ bị bệnh hay quên?

Chứng hay quên có thể gặp ở mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi. Tuy nhiên, các thống kê gần đây cho thấy, số lượng người trẻ mắc bệnh có xu hướng gia tăng. Nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao gồm:

Người mắc các bệnh lý như động kinh, từng bị đột quỵ, tăng huyết áp, béo phì, tiểu đường.

Những người có yếu tố di truyền hoặc tiền sử gia đình mắc các bệnh suy giảm trí nhớ như Alzheimer, sa sút trí tuệ.

Người bị stress, lo âu, trầm cảm kéo dài, thiếu ngủ nghiêm trọng hoặc có chế độ dinh dưỡng kém, đặc biệt là thiếu vitamin B12.

Người từng bị chấn thương sọ não hoặc các tổn thương vùng đầu khác, gây ảnh hưởng đến não bộ.

Người có lối sống không khoa học, thường xuyên sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, chất gây nghiện.

Cách phòng ngừa

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, bao gồm cả các bệnh có nguy cơ dẫn đến tình trạng bệnh.

Tránh để xảy ra chấn thương vùng đầu bằng cách cẩn thận khi chơi thể thao và khi tham gia các hoạt động có nguy cơ va đập mạnh.

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cung cấp đủ các vitamin, khoáng chất cần thiết cho não như vitamin B12, omega-3… Mỗi người có thể chủ động bổ sung bộ đôi hoạt chất thiên nhiên từ Blueberry (việt quất) và Ginkgo Biloba (bạch quả) để tăng cường dưỡng chất lên não, điều hòa máu não, góp phần cải thiện triệu chứng.

Uống nhiều nước.

Duy trì tinh thần thoải mái, vui vẻ, tránh stress, lo lắng và các yếu tố tiêu cực.

Nói không với các chất kích thích như rượu, thuốc lá.

Tập thể dục thường xuyên để tăng cường lưu thông máu lên não.

Ngủ đủ giấc (7-8 tiếng mỗi đêm) để não bộ phục hồi.