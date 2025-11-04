Những điều cần biết về viêm xoang 04/11/2025 05:42

(PLO)- Viêm xoang (viêm mũi xoang) là bệnh lý tai mũi họng khá phổ biến tại Việt Nam. Bệnh gây đau nhức, khó chịu, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và công việc hàng ngày của người bệnh.

Viêm xoang là gì?

Viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng và viêm một hoặc nhiều xoang do xoang bị tắc nghẽn. Viêm xoang xảy ra đột ngột và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn (khoảng 4 tuần) – viêm mũi xoang cấp.

Một trường hợp khác là viêm xoang có thể kéo dài (khoảng hơn 3 tháng) và lặp đi lặp lại gọi là viêm xoang mũi mạn.

Dấu hiệu, triệu chứng của viêm xoang

Đau đầu

Sốt

Ho, đặc biệt ho nhiều hơn vào ban đêm

Thấy bị đè nặng hoặc đau ở trán hoặc mặt

Mũi bị nghẹt và chảy nước mũi, có dịch tiết ra màu xanh hoặc vàng xanh

Rát cổ họng

Viêm xoang là tình trạng niêm mạc của một hay nhiều xoang cạnh mũi bị viêm, gây tắc nghẽn các lỗ thông xoang, dẫn đến ứ đọng dịch nhầy và tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến viêm xoang:

Bị viêm nhiễm, tăng cơ hội nhiễm siêu vi, vi khuẩn, nhiễm nấm. Ví dụ: Dị ứng, polyp mũi...

Người có các khối u trong mũi và trong khu vực xoang dẫn đến tắc nghẽn đường dẫn lưu của xoang .

Do các rối loạn di truyền như xơ nang.

Ai dễ mắc bệnh viêm xoang?

Người có bất thường về cơ thể học như vẹo vách ngăn mũi, phì đại cuốn mũi…

Phụ nữ trong thời gian mang thai.

Người làm việc thường xuyên với nhiều trẻ em.

Người hút thuốc lá.

Những người bị hẹp hoặc tắc mũi nguy cơ bị viêm xoang sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều.

Những kỹ thuật chẩn đoán, điều trị viêm xoang

Bác sĩ sẽ khám tai, mũi và họng. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể nội soi mũi, chụp MSCT mũi xoang hoặc chụp MRI nếu nghi ngờ bạn bị viêm xoang do nhiễm nấm hoặc do các khối u nào khác.

Để giảm cảm giác khó chịu do bệnh gây ra, bạn có thể dùng thuốc xịt hoặc thuốc nhỏ trị nghẹt mũi (nên tham khảo ý kiến bác sĩ). Đối với đau đầu nhẹ, bạn có thể dùng thuốc giảm đau thông dụng chứa paracetamol như Panadol hoặc Efferagan.

Bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng histamine hoặc thuốc xịt mũi corticosteroid để giảm sưng nề niêm mạc mũi xoang. Phương pháp này cũng đặc biệt hữu hiệu trong trường hợp bạn nếu bạn bị polyp mũi.

Đối với tình trạng viêm xoang do nhiễm khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh.

Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ tiến hành phẫu thuật cho bạn trong các trường hợp viêm xoang thất bại điều trị nội khoa, viêm xoang do nhiễm nấm, vách ngăn mũi bị lệch hoặc tình trạng polyp mũi tái phát.

Cần làm gì để hạn chế diễn tiến bệnh viêm xoang?

Uống nhiều nước để làm loãng dịch nhầy trong mũi.

Hạn chế uống rượu hoặc các chất có cồn, hút thuốc lá.

Sử dụng gạc ấm để lên vùng xoang 4 lần một ngày, trong vòng từ 1 đến 2 giờ.

Tránh tiếp xúc với các chất gây dị ứng.

Không sử dụng các loại thuốc xịt mũi không được chỉ định. Những thuốc này có thể chứa chất không phù hợp với bạn và làm bệnh xấu đi.

Kê cao đầu vừa phải khi ngủ sẽ hạn chế tình trạng nghẹt mũi.