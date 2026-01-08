Xe khách lạng lách truy đuổi xe tải, hành khách hoảng loạn van xin xuống xe 08/01/2026 11:11

(PLO)- Chỉ vì một va quẹt làm vỡ kính chiếu hậu, tài xế xe khách ở Đồng Tháp đã bất chấp an toàn, truy đuổi xe tải, khiến hành khách hoảng loạn tột độ.

Sáng ngày 8-1, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn xảy ra trên xe khách của nhà xe H.H chạy tuyến Mỹ Tho (Đồng Tháp) – TP.HCM.

Nhiều hành khách đã hoảng loạn, liên tục kêu cứu tài xế cho xuống xe. Tuy nhiên, bất chấp sự sợ hãi, chiếc xe vẫn tiếp tục lạng lách, rượt đuổi theo xe tải trên một đoạn đường dài.

Video ghi cảnh hành khách hoảng loạn la hét trên xe khách.

Theo nội dung ghi nhận từ clip, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ một va quẹt giao thông khi xe khách 63B-013.64 bị xe tải nhỏ va vào làm vỡ kính chiếu hậu bên phải. Thay vì dừng lại giải quyết theo quy định, xe tải đã bỏ chạy. Ngay sau đó, tài xế xe khách đã tăng tốc truy đuổi, khiến toàn bộ hành khách rơi vào trạng thái hoảng loạn kéo dài.

Trong đoạn clip, một nữ hành khách nói với giọng run rẩy vì sợ hãi lẫn bức xúc: "Anh bỏ ta xuống đi rồi anh chạy gì chạy... chạy mà không nghĩ đến ai hết". Bất chấp của những người ngồi trên xe, tài xế vẫn tiếp tục chạy.

Một hành khách hoảng loạn gọi điện thoại người thân. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, anh L (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), người trực tiếp có mặt trên chuyến xe và quay lại các clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 ngày 7-1.

Thời điểm đó, xe đang di chuyển hướng từ TP.HCM về khu vực đô thị Mỹ Tho. Khi đến đoạn đường chuẩn bị xuống cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe tải nhỏ va quẹt rồi bỏ chạy. Từ đây, tài xế xe khách không giữ được bình tĩnh, đạp ga truy đuổi.

Theo anh L, dù kính chiếu hậu đã vỡ, tầm nhìn bị hạn chế, xe khách vẫn liên tục lạng lách, cúp đầu các phương tiện khác. Tại vòng xoay gần cầu Chợ Bưng, xe tải chạy vòng tròn để cắt đuôi thì xe khách cũng đánh lái quay đầu theo nhiều vòng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn giữa giao lộ đông đúc.

Sau khi không thể tiếp tục truy đuổi, xe khách buộc phải dừng lại. Nhiều hành khách vì quá sợ hãi đã quyết định xuống xe, gọi người thân đến đón, từ chối tiếp tục hành trình.

Hành khách bức xúc quay video sau khi tài xế dừng xe.

Sau khi được xuống xe, một hành khách bức xúc nói: "Tài xế coi mạng người như là cỏ rác, dí theo vòng con lươn 3, 4 vòng... trên xe có người bệnh tim bị xỉu liên tục". Theo người này, hành vi của tài xế là đặt cược sinh mạng của cả xe chỉ vì một chiếc gương chiếu hậu.

Liên quan vụ việc, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã nắm được thông tin qua các clip lan truyền. Lực lượng chức năng đang xác minh, mời chủ phương tiện và tài xế đến làm việc, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã nắm thông tin và đang phối hợp với phòng giải quyết.