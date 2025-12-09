Mỡ máu hạ có cần uống thuốc nữa không? 09/12/2025 08:42

(PLO)- Bác sĩ sẽ là người quyết định về việc bạn có tiếp tục dùng thuốc hay không sau khi mỡ máu đã hạ về chỉ số bình thường.

Bác sĩ ơi, tôi bị mỡ máu cao, sau khi điều trị mỡ máu đã về bình thường nhưng sao bác sĩ vẫn kê thuốc dặn tôi phải uống đều mỗi ngày?

Trả lời

Đường, đạm, mỡ là 3 chất nền tảng cần thiết cho cơ thể, cho nhu cầu hoạt động hàng ngày của chúng ta. 3 chất này trong cơ thể có thể được chuyển hóa qua lại với nhau, tạo nên sự cân bằng trong cơ thể.

Vì 1 lý do nào đó, cơ thể chúng ta không thể quân bình đưa 3 chất này về mức bình thường, có thể do chúng ta ăn vô quá nhiều thừa cân, béo phì hay do chính cơ thể chúng ta rối loạn quá trình điều tiết cân bằng (tăng đường máu gọi là bệnh tiểu đường, tăng mỡ máu gọi là rối loạn mỡ máu, tăng đạm gọi là bệnh gout).

Điều trị mỡ máu khi đã phải uống thuốc cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Tăng đường, đạm, mỡ hay chỉ cần 1 trong 3 thứ này tăng người ta gọi là bệnh rối loạn chuyển hóa.

Khi chúng ta bị rối loạn chuyển hoá, trong điều trị có các cách như sau:

Hạn chế nạp vào: Điều chỉnh ăn uống, hạn chế ăn ngọt, tinh bột ở người tiểu đường, hạn chế ăn chất béo dầu mỡ ở người bị tăng mỡ máu, hạn chế ăn đạm ở người bị gout. Đây là lời khuyên, hướng dẫn mà khi bạn đi khám bệnh các bác sĩ đều dặn dò rất kỹ.

Tăng tiêu thụ: Dư thì phải xài, phải tiêu thụ bằng cách tăng vận động, thể dục đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần bạn duy trì mỗi ngày 30 phút dưới mọi hình thức, làm bạn tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, thở vội vã, bạn cảm thấy mệt là đạt cả khối lượng tập luyện và thời gian.

Khi hạn chế nạp vào, tăng tiêu thụ mà không thể đưa các chỉ số về bình thường, lúc này bác sĩ sẽ cho dùng thuốc để giúp điều chỉnh các chỉ số về mức bình thường.

Như vậy, điều trị rối loạn chuyển hoá phải phối hợp cả điều trị không dùng thuốc là hạn chế ăn, giảm cân, tăng thể dục và dùng thuốc uống mỗi ngày.

Một ngày đẹp trời, bạn được kiểm tra, các chỉ số đường, đạm, mỡ đều về bình thường, đó là bạn đã điều trị rất tốt.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm này chỉ phản ánh các chỉ số tại thời điểm lấy máu làm xét nghiệm chứ không kết luận bạn hết bệnh. Do đó, khi bạn không tiết chế ăn uống, bỏ tập thể dục, không uống đều thuốc thì các chỉ số sẽ tăng vọt trở lại.

Vì vậy bác sĩ bắt chúng ta duy trì chế độ ăn uống, tập luyện đều, uống thuốc đều dù các chỉ số trong mức bình thường là điều tất yếu.