Gan nhiễm mỡ độ 1 có nên uống thuốc bổ gan, giải độc gan? 06/11/2025 05:35

(PLO)- Thay đổi lối sống là nền tảng trong điều trị gan nhiễm mỡ độ 1, hiện không khuyến cáo dùng thuốc đối với thể gan nhiễm mỡ đơn thuần này.

Tháng rồi tôi đi khám sức khỏe tổng quát, kết quả tôi bị gan nhiễm mỡ độ 1, nhiều người khuyên nên uống các thuốc bổ gan, mát gan sẽ hết, xin hỏi tôi nên uống loại nào thì tốt vì ra tiệm thấy nhiều loại quá? (Huỳnh Thị Trâm).

Trả lời

Gan nhiễm mỡ độ 1 là mức độ nhẹ nhất trên siêu âm: Gan tăng âm nhẹ, đa số tương ứng với gan nhiễm mỡ đơn thuần, tức là chỉ có mỡ trong gan, chưa gây viêm hay xơ hóa.

Thay đổi lối sống là nền tảng trong điều trị gan nhiễm mỡ độ 1. (Hình minh họa)

Với gan nhiễm mỡ đơn thuần như bạn thì thay đổi lối sống là đủ. Thay đổi lối sống là nền tảng trong điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu, đến nay không khuyến cáo dùng thuốc đối với thể này (không viêm, không xơ hóa).

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy các loại thuốc bổ gan, giải độc gan giúp loại bỏ mỡ gan. Nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng, có thể chứa dược chất không công bố hoặc liều không rõ ràng.

Về một số thảo dược phổ biến, dễ tìm như cây kế sữa, cà gai leo… tuy có nghiên cứu nhưng chưa đủ để khuyến cáo, vẫn có nguy cơ gây độc gan nếu dùng sai liều hoặc sản phẩm kém chất lượng.

Những điều bạn nên làm

Giảm cân hợp lý: Giảm 5–10% cân nặng giúp giảm mỡ gan rõ rệt, giảm chỉ số vòng bụng (<90 cm với nam, <80 cm với nữ)

Ăn uống lành mạnh: Hạn chế đường, tinh bột nhanh, rượu bia; tăng rau xanh, chất xơ, cá, dầu thực vật tốt.

Vận động đều đặn: Ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần.

Theo dõi định kỳ: Men gan 6–12 tháng/lần; kiểm tra đường máu, mỡ máu.

Như vậy, gan nhiễm mỡ độ 1 không cần uống thuốc bổ gan nếu chưa có viêm hoặc xơ hóa. Đừng lạm dụng thuốc khi chưa cần thiết mà hãy tập trung vào lối sống lành mạnh, đó mới là thuốc bổ thật sự cho gan.