Gan nhiễm mỡ không do rượu, ai dễ mắc? 09/09/2025 12:39

Gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng tổn thương tế bào gan đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến viêm gan và các biến chứng như xơ gan, ung thư gan nếu không điều trị sớm.

Gan nhiễm mỡ không do bia, rượu thường không biểu hiện triệu chứng đặc hiệu ở giai đoạn đầu. Do đó, người dân nên chủ động thăm khám định kỳ để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm.

Gan nhiễm mỡ không do rượu thường gặp ở những người mắc hội chứng chuyển hóa như béo phì, đặc biệt là béo bụng, kháng insulin, chế độ ăn dư năng lượng thiếu chất chống oxy hóa, lối sống ít vận động.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết và bệnh nền, một số loại thuốc, hóa chất, tuổi trung niên (trên 45)…

Triệu chứng gan nhiễm mỡ không do bia, rượu

Bệnh thường diễn tiến âm thầm với triệu chứng không đặc hiệu. Một số người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, khó chịu vùng hạ sườn phải, ăn kém ngon.

Khi bệnh tiến triển sang xơ gan, có thể xuất hiện vàng da, phù chân, báng bụng, ngứa da và mệt mỏi kéo dài.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Người bệnh nên đi thăm khám bác sĩ sớm trong các trường hợp sau:

Có yếu tố nguy cơ cần kiểm tra men gan định kỳ như: Béo phì, tiểu đường tuýp 2, mắc hội chứng chuyển hóa…

Biểu hiện bất thường: Mệt mỏi bất thường, bụng đau nhẹ, khó ngủ hoặc vàng da.

Kết quả men gan bất thường hoặc siêu âm thấy gan bị nhiễm mỡ cần đánh giá chuyên sâu.

Để phòng ngừa mắc bệnh, nên điều chỉnh chế độ ăn uống với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám, dầu olive, cá nhiều omega‑3, hạn chế fructose và chất béo bão hòa. Duy trì vận động, tập thể thao đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát các bệnh nền…