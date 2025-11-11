Bệnh đại tràng có gây ung thư không? 11/11/2025 06:51

(PLO)- Bệnh đại tràng chỉ các tổn thương xảy ra ở đại tràng như viêm nhiễm, rối loạn co thắt hoặc các bệnh lý ác tính.

Các bệnh đại tràng thường gặp

Viêm đại tràng

Đây là tình trạng lớp niêm mạc đại tràng bị viêm do nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc ngộ độc thực phẩm. Đặc trưng của bệnh là các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, kèm theo mệt mỏi, sốt, sụt cân.

Bệnh có thể chuyển sang mạn tính nếu không được điều trị kịp thời.

Đây là một dạng rối loạn đường ruột chức năng, gây đau bụng tái diễn và thay đổi thói quen đại tiện. Người bệnh có thể gặp một số rối loạn đại tiện như táo bón, tiêu chảy hoặc xen kẽ cả hai. Kèm theo đó là những biểu hiện khác như căng tức bụng, chướng bụng, đau bụng…

Các triệu chứng thường có xu hướng mạn tính, khiến người bệnh khó chịu và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Đau bụng là triệu chứng phổ biến khi mắc bệnh ở đại tràng.

Các triệu chứng nhận biết bệnh đại tràng

Đau bụng âm ỉ hoặc quặn thắt

Đau bụng là một trong những triệu chứng phổ biến khi mắc các bệnh ở đại tràng. Do đại tràng có kích thước tương đối dài (khoảng 1,8m) và cấu trúc phức tạp nên cơn đau có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như quanh rốn, bụng dưới bên trái/phải, hạ sườn trái/phải hoặc toàn bộ vùng bụng, tính chất cơn đau quặn hoặc âm ỉ khắp bụng.

Rối loạn đại tiện

Các bệnh lý ở đại tràng có thể ảnh hưởng đến chức năng hấp thu nước và điều hòa nhu động ruột, gây ra triệu chứng tiêu chảy, táo bón hoặc xen kẽ cả hai.

Tính chất phân bất thường

Phân được xem là bất thường khi màu sắc phân trở nên sẫm màu hơn hoặc chuyển sang màu đỏ, đen. Kèm theo đó là những biểu hiện như phân lỏng, nát, không thành khuôn, lẫn chất nhầy, máu, mùi hôi tanh…

Màu phân thay đổi có thể do chế độ ăn uống hoặc là dấu hiệu của các bệnh lý tiêu hóa, gồm bệnh đại tràng.

Chướng bụng, đầy hơi

Đây là tình trạng vùng bụng trở nên căng tức và chướng to hơn bình thường, đặc biệt là sau khi ăn. Lúc này, người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu, đau quanh bụng, xì hơi nhiều hơn. Một số trường hợp các triệu chứng sẽ biến mất sau vài tiếng. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể kéo dài, cảnh báo những vấn đề về đường tiêu hóa.

Mệt mỏi, suy nhược

Điều này thường biểu hiện rõ rệt ở những người mắc các bệnh đại tràng mạn tính. Tình trạng kém hấp thu, rối loạn đại tiện và đau bụng kéo dài ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Hậu quả khiến người bệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung, uể oải và suy nhược.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Cân nặng giảm sút nhanh chóng và rõ rệt. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do ăn kiêng, tập thể thao hoặc thay đổi chế độ sinh hoạt.

Sốt nhẹ

Người bệnh có thể bị sốt nhẹ và kéo dài. Tình trạng này có thể đi kèm một số triệu chứng khác như ớn lạnh, mạch đập nhanh, buồn nôn hoặc nôn…

Stress, căng thẳng

Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài còn ảnh hưởng đến tinh thần, khiến người bệnh dễ căng thẳng, cáu gắt, lo âu và mất ngủ. Ngược lại, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đại tràng, tăng thêm mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Người bị bệnh đại tràng nên ăn gì, kiêng gì?

Thực phẩm nên ăn

- Axit béo omega-3: Cá hồi, cá trích, cá thu, hàu, quả óc chó, dầu thực vật…

- Probiotic: Sữa chua.

- Chất xơ: Rau xanh, trái cây, gạo lứt, các loại đậu…

- Các loại ngũ cốc: Yến mạch, ngũ cốc, gạo lứt…

- Nước: Nước lọc.

- Protein: Phô mai ít béo, cá không da, thịt nạc, đậu phụ…

Thực phẩm nên kiêng

- Thực phẩm nhiều đường: Bánh ngọt, kẹo ngọt, mứt, trái cây sấy…

- Thức ăn nhiều dầu mỡ: Đồ ăn chiên rán, khoai tây chiên, thịt nướng…

- Đồ ăn có gia vị mạnh: Đồ cay như tỏi, ớt, tiêu, hành…

- Thực phẩm tươi sống, nội tạng động vật.

- Rượu bia, nước có gas, cà phê, trà đặc và các chất kích thích.

Không phải tất cả bệnh đại tràng đều có khả năng gây ung thư. Tuy nhiên, một số bệnh như bệnh Crohn đại tràng, polyp đại tràng, viêm loét đại tràng mạn… có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng nếu không được xử lý kịp thời.

Tốt nhất, người bệnh nên điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ và tầm soát ung thư định kỳ để hạn chế những biến chứng nguy hiểm.