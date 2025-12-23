Rượu thuốc ngâm bao lâu thì dùng được? 23/12/2025 05:58

(PLO)- Nhiều người nghĩ cứ ngâm dược liệu vào rượu thì sẽ thành rượu thuốc, nhưng muốn rượu này có tác dụng phải hội đủ 2 tiêu chí: Rượu tốt và thuốc quý.

Rượu thuốc thực chất là tên gọi kép bao gồm rượu và thuốc, được bào chế dựa theo nguyên tắc sử dụng rượu làm dung môi để ngâm tẩm những thảo dược hoặc động vật nhằm chiết xuất ra những hợp chất có trong đó để chữa bệnh.

Hình minh họa.

Theo Đông y, rượu đi vào vùng huyết, có tác dụng dẫn huyết. Khí huyết lưu thông thì bệnh tật được đuổi ra ngoài. Rượu thuốc còn để kích thích tiêu hóa, giúp bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, giảm đau nhức xương khớp, nâng cao sức khỏe...

Nhiều người vẫn nghĩ cứ ngâm dược liệu vào rượu thì sẽ nên thuốc. Tuy nhiên, muốn rượu này có tác dụng phải hội đủ 2 tiêu chí: Rượu tốt và thuốc quý.

Thông thường, thời gian ngâm rượu từ thảo dược khoảng 15-30 ngày, nếu thành phần có động vật thì thời gian dài hơn, có thể từ 2-3 tháng mới có thể dùng được.

Rượu thuốc cũng có thể gây ngộ độc, nguyên nhân có thể ngay từ dược liệu đem ngâm đã được phun chất bảo quản như lưu huỳnh, chì, kẽm, thạch tín, nhôm... Hoặc do nấm mốc phát triển trên dược liệu vì bảo quản không đúng quy cách.

Lưu ý:

Không uống rượu ngâm với thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần.

Các loại rượu thuốc đều có chỉ định điều trị rõ ràng, uống không đúng chỉ định của thầy thuốc chỉ mang đến tai hại cho người dùng, không nên lạm dụng để uống cho say xỉn.

Không nhầm lẫn cách sử dụng, phân biệt rõ loại nào để uống, loại nào để dùng bôi bên ngoài.

Không nên dùng thoa lên những vùng da mỏng, nhạy cảm như da mặt, bởi trong rượu có chứa cồn, không tốt cho da, thậm chí có thể dị ứng hay gây phản ứng tại chỗ.