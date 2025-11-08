Những thời điểm trong ngày nhất định phải uống nước 08/11/2025 06:36

(PLO)- Cơ thể con người luôn cần bổ sung nước, nhưng uống nước lúc nào là tốt nhất để cơ thể khoẻ mạnh, da đẹp, dáng thon thì không phải ai cũng biết.

Chúng ta thường được khuyến cáo nên uống 8 ly nước (1,5-2 lít) mỗi ngày, tuy nhiên hầu hết mọi người đều không làm đúng quy tắc đó. Phần lớn mọi người chỉ bổ sung nước khi khát, đây là một sai lầm rất lớn trong việc duy trì sức khỏe và bảo vệ cơ thể.

Uống nước không chỉ giúp làn da săn chắc, giảm cân, đẹp tóc mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa mệt mỏi, giúp não bộ hoạt động tốt.

Dưới đây là 9 lời khuyên của chuyên gia để bổ sung nước cho cơ thể hiệu quả nhất.

1. Uống 1-2 ly nước ngay sau khi thức dậy

Điều này giúp cho cơ thể có được sự chuẩn bị tốt nhất sau một đêm dài không được bổ sung nước và chuẩn bị cho một ngày hoạt động.

Uống nước ngay khi vừa thức dậy còn giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Bạn cũng có thể thêm hương vị như chanh, mật ong và quế vào ly nước để tăng cường sức khỏe.

2. Uống 1 ly nước nửa giờ trước bữa ăn giúp giảm cân

Nếu muốn giảm cân, hãy bổ sung nước trước bữa ăn. Điều này giúp “đánh lừa” dạ dày của bạn, khiến dạ dày có cảm giác lưng lửng để khi vào bữa chính bạn không cảm thấy thèm ăn.

Uống 1 ly nước nửa giờ trước bữa ăn giúp giảm cân. (Ảnh minh hoạ)

3. Không bổ sung nước trước, trong hoặc ngay sau bữa ăn

Nếu có sức khỏe bình thường và không cần giảm cân, bạn không nên uống nước trong khoảng nửa giờ trước bữa ăn, trong khi ăn và 1 giờ sau ăn. Việc uống nước trước, trong hoặc ngay sau bữa ăn sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng tới việc tiêu hóa thức ăn.

4. Nếu cảm thấy khát trong bữa ăn, thay vì uống nước hãy uống sữa chua

Những thức uống như sữa chua hoặc sữa nguyên kem vừa có tác dụng làm mát giống như uống nước, lại không cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa.

5. Uống 1 ly nước khi cảm thấy đói

Nước là một loại đồ uống giảm cân hữu hiệu và kinh tế nhất. Khi cảm thấy đói, hãy uống 1 ly nước. Sau khoảng 10 phút nếu vẫn thấy đói, hãy ăn một chút gì đó, lúc này bạn sẽ thấy cơn thèm ăn của mình biến mất.

6. Uống nước giúp tăng cường hoạt động của não bộ

Khoảng 75% não bộ là nước, do đó nước rất cần thiết cho các hoạt động trí óc. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, kém tập trung trong công việc, hãy uống 1 ly nước.

7. Uống nhiều nước vào ban ngày hơn buổi tối

Bạn nên uống nhiều nước vào ban ngày để đảm bảo được ngủ ngon hơn vào buổi đêm, không phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần.

Đồng thời, cơ thể người chỉ hồi phục tốt nhất vào ban đêm, thông qua giấc ngủ. Trong quá trình ngủ, cơ thể vẫn tiến hành các hoạt động trao đổi chất, chu trình này hoạt động nhanh và hiệu quả hơn nếu được bổ sung và dự trữ đủ nước vào ban ngày.

8. Uống nhiều nước trước và sau khi tập thể dục giúp tăng sức mạnh cơ bắp

Khi tập thể dục hoặc vận động mạnh, cơ thể cần vận chuyển chất dinh dưỡng nhiều hơn cho cơ bắp. Để giúp cho hoạt động cơ bắp hiệu quả, bạn cần bổ sung nước trước và sau khi tập thể dục hoặc vận động mạnh.

Ngoài ra, khi vận động, cơ thể bị mất nước nhanh hơn, do đó cũng cần bổ sung nước.

9. Uống nhiều nước khi bị bệnh, đang mang thai hoặc cho con bú

Nếu bạn bị sốt, việc uống thêm nước sẽ giúp khi cơ thể bù nước, tránh mất nước, từ đó giúp hạ sốt.

Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyên phụ nữ mang thai và cho con bú cần uống nhiều nước hơn bình thường, khoảng 10 ly mỗi ngày.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế