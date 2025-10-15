Uống nước ngọt mỗi ngày, chuyện gì xảy ra cho cơ thể? 15/10/2025 19:34

(PLO)- Uống nước ngọt thỉnh thoảng không phải là vấn đề, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Hàm lượng đường bổ sung hoặc chất tạo ngọt nhân tạo quá cao làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, sâu răng và các vấn đề về da liễu. Dưới đây là 6 tác hại nghiêm trọng của thói quen uống nước ngọt hàng ngày.

Uống nước ngọt thỉnh thoảng không phải là vấn đề, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tăng nguy cơ bệnh tiểu đường và bệnh tim

Tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường có liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc Bệnh tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim cao hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen này góp phần gây ra hàng triệu ca mắc mới các bệnh này trên toàn cầu mỗi năm.

Đáng lưu ý, việc thay thế đường bằng chất tạo ngọt nhân tạo (như trong nước ngọt ăn kiêng) cũng có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, ảnh hưởng tiêu cực đến nguy cơ và việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) cao

Uống đồ uống có đường bổ sung dẫn đến việc tăng lượng calo tổng thể. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng uống soda thường xuyên có liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI) và cân nặng cao hơn ở cả trẻ em và người lớn.

Mặc dù nước ngọt ăn kiêng có thể giảm đường và calo, nhưng một số nghiên cứu lại cho thấy chất tạo ngọt nhân tạo không ảnh hưởng đáng kể đến cân nặng, ngụ ý rằng chúng không phải là giải pháp hiệu quả để giảm béo phì.

Tổn thương sức khỏe da liễu

Đường tinh luyện trong nước ngọt thông thường có thể làm giảm độ đàn hồi của da và làm hỏng collagen, dẫn đến tình trạng lão hóa da sớm như nếp nhăn và chảy xệ theo thời gian.

Hơn nữa, thói quen uống nước ngọt hàng ngày còn góp phần gây ra mụn trứng cá, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Uống soda thường xuyên có mối liên hệ với nguy cơ cao bị mụn trứng cá từ trung bình đến nặng.

Sâu răng và mòn răng

Cả hai loại nước ngọt thông thường và nước ngọt ăn kiêng đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe răng miệng.

Nước ngọt thông thường: Đường là tác nhân chính gây sâu răng.

Nước ngọt ăn kiêng: Mặc dù không có đường, đồ uống này vẫn có ga và chứa axit, dẫn đến tình trạng mòn răng về lâu dài. Các chuyên gia cảnh báo, việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có ga là một yếu tố nguy cơ chính gây mòn răng.

Nguy cơ đột quỵ và mất trí nhớ cao hơn

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ ít nhất một loại đồ uống có đường nhân tạo (hoặc đồ uống ăn kiêng) mỗi ngày với nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí nhớ cao hơn đáng kể.

Tương tự, uống nước ngọt thông thường cũng có liên quan đến nguy cơ đột quỵ, sức khỏe não bộ kém và bệnh Alzheimer.

Tác động tiêu cực đến cholesterol và triglyceride

Người lớn thường xuyên uống nước ngọt có nguy cơ cao hơn (lên đến 98%) mắc mức cholesterol HDL ("tốt") thấp và tăng 50% nguy cơ mắc mức Triglyceride cao - một loại chất béo trong máu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.