Ăn chuối thời điểm này: Vừa tăng cơ bắp vừa giúp ngủ ngon hơn 03/12/2025 18:33

(PLO)- Bắt đầu ngày mới hoặc buổi tập luyện với một quả chuối có thể giúp tăng cường năng lượng.

Chuối là một loại trái cây và món ăn vặt đơn giản nhưng cung cấp năng lượng ổn định. Vị ngọt tự nhiên, dễ tiêu hóa và carbohydrate tác dụng nhanh khiến chuối trở thành một lựa chọn tiện lợi.

Chuối trước khi tập luyện giúp tối đa hóa sức bền và sức mạnh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Ngoài ra, kali trong chuối giúp hỗ trợ chức năng cơ bắp bình thường. Dù bạn đang trên đường đến phòng tập hay cần một bữa ăn nhẹ vào buổi tối, chuối vẫn là một lựa chọn an toàn để bổ sung năng lượng.

Theo Tiến sĩ Amreen Sheikh, Chuyên gia Dinh dưỡng Trưởng tại Bệnh viện KIMS, giải thích rằng không có thời điểm ăn chuối nào phù hợp với tất cả mọi người. Nó phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của cơ thể bạn tại thời điểm đó. Bà gợi ý nên ăn một quả chuối trước khi tập luyện để nhanh chóng nạp năng lượng vì nó sẽ không gây cảm giác nặng bụng. Bạn cũng có thể ăn chuối sau bữa tối nếu muốn một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu hóa và có tác dụng làm dịu nhẹ để kiềm chế cơn thèm ăn.

Chuối trước khi tập luyện: Tối đa hóa sức bền và sức mạnh

Ăn chuối 30–60 phút trước khi tập luyện là một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường sức bền. Lúc này, cơ thể bạn đã sẵn sàng sử dụng lượng đường tự nhiên trong chuối như một nguồn năng lượng nhanh chóng. Điều này giúp duy trì năng lượng ổn định trong quá trình tập luyện cường độ cao hoặc nâng tạ nặng.

Hàm lượng kali trong chuối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ bắp được thư giãn và hỗ trợ chức năng thần kinh trơn tru. Cả hai điều này đều rất cần thiết trong các buổi tập luyện dài hoặc cường độ cao.

Chuyên gia dinh dưỡng Amreen Sheikh gợi ý một cách tăng cường sức bền hiệu quả hơn: kết hợp chuối với một ít protein, chẳng hạn như bơ đậu phộng hoặc một vài loại hạt. Sự kết hợp này cung cấp năng lượng cân bằng, giúp bạn duy trì năng lượng lâu hơn mà không bị kiệt sức trong quá trình tập luyện.

Ăn chuối sau bữa tối: Giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy sự thư giãn

Nếu bạn ăn vặt đêm khuya là một thói quen phổ biến. Chuyên gia dinh dưỡng Amreen Sheikh giải thích rằng một quả chuối có thể giúp ích, không chỉ cung cấp năng lượng. Vào ban đêm, cơ thể bạn hoạt động chậm lại. Do đó carbohydrate không được sử dụng làm nhiên liệu và có thể làm tăng nhẹ lượng đường trong máu trước khi ngủ.

Lợi ích của chuối

Hỗ trợ cảm giác no: Hàm lượng chất xơ giúp bạn cảm thấy no bụng, giúp bạn tránh xa các món ăn vặt có đường hoặc chế biến sẵn vào đêm khuya.

Tăng cường sự thư giãn: Chuối chứa tryptophan, chất mà cơ thể sử dụng để tạo ra serotonin. Chất dẫn truyền thần kinh này giúp làm dịu cơn thèm ăn buổi tối và giúp bạn kết thúc một ngày thư thái hơn.

Đây là sự lựa chọn thông minh và nhẹ nhàng khi bạn muốn ăn thứ gì đó ngọt ngào mà không làm gián đoạn thói quen buổi tối của mình.

Ăn chuối vào buổi tối có tốt không?

Sau bữa tối, dạ dày của bạn đã phải làm việc với một bữa ăn thịnh soạn. Việc bổ sung trái cây tiêu hóa nhanh có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu nhẹ ở một số người. Tuy nhiên, phản ứng cá nhân của mỗi người là khác nhau.

Ăn chuối trước khi tập thể dục giúp tăng cường sức bền và sức mạnh nhanh chóng. Trong khi đó, ăn chuối sau bữa tối có thể giúp giảm cơn thèm ăn, mặc dù nó không cung cấp cùng mức năng lượng như chuối.

Một chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng chuối rất linh hoạt, nhưng thời điểm ăn sẽ quyết định tác động của nó. Việc hiểu rõ thời điểm ăn chuối sẽ giúp bạn sử dụng chuối hiệu quả hơn.