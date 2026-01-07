Bí quyết ăn uống trước khi uống rượu để tránh bị say xỉn hiệu quả 07/01/2026 18:18

(PLO)- Với một vài lựa chọn thực phẩm hợp lý và thói quen uống rượu thông minh, bạn vẫn có thể tận hưởng lễ hội mà vẫn tỉnh táo vào ngày đầu năm.

Say rượu là gì?

Say rượu là tình trạng xuất hiện các triệu chứng khó chịu về thể chất và tinh thần sau khi uống rượu quá nhiều. Ảnh: AI.

Say rượu là tình trạng xuất hiện các triệu chứng khó chịu về thể chất và tinh thần sau khi uống rượu quá nhiều. Rượu ảnh hưởng đến quá trình hydrat hóa, chất lượng giấc ngủ và lượng đường trong máu.

Không có cách chữa trị nhanh chóng cho chứng say rượu. Cách duy nhất thực sự hiệu quả để tránh nó là không uống rượu quá nhiều.

Các triệu chứng say rượu thường gặp bao gồm: Đau đầu, mệt mỏi, khát nước quá mức, chóng mặt, buồn nôn và mất cảm giác thèm ăn rõ rệt.

Nên ăn gì trước khi uống rượu để tránh bị say xỉn?

Ăn các loại chất béo lành mạnh như bơ:

Theo các chuyên gia y tế, thực phẩm giàu chất béo tốt có thể làm chậm tốc độ rượu hấp thụ vào máu. Điều này giúp cơ thể có thêm thời gian chuyển hóa thay vì gây ra sự tăng đột biến nhanh chóng.

Bơ là lựa chọn tiện lợi và giàu chất dinh dưỡng, khiến các món như guacamole trở thành món ăn nhẹ thông minh trước khi dự tiệc.

Chọn thực phẩm giàu chất xơ:

Các thực phẩm giàu chất xơ như giá đỗ, đậu lăng và ngũ cốc nguyên hạt giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Chúng cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, làm giảm tốc độ rượu đi vào máu.

Bổ sung nhiều vitamin C trước khi dự tiệc:

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, ổi, dâu tây và xoài hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất tổng thể. Những loại quả này giúp cơ thể đối phó tốt hơn với những căng thẳng do rượu gây ra.

Hãy thử món súp hành kiểu Pháp:

Súp hành kiểu Pháp kết hợp giữa sữa và đường tự nhiên. Phô mai có thể làm chậm quá trình hấp thụ rượu, trong khi đường trong hành tây giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định khi uống rượu.

Ăn uống đều đặn suốt cả ngày:

Việc ăn uống đầy đủ trước khi uống rượu đảm bảo dạ dày không bị trống rỗng, giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Thức ăn đóng vai trò như một chất đệm, khiến rượu vào máu từ từ hơn và giảm mức độ nghiêm trọng của chứng say rượu.

5 mẹo giúp tránh bị say rượu sau khi uống đồ uống có cồn

Tránh uống rượu vang đỏ:

Rượu vang đỏ chứa các hợp chất như sulfite, có thể gây đau đầu ở những người nhạy cảm. Đôi khi triệu chứng xuất hiện ngay cả trước khi các dấu hiệu say rượu thông thường khởi phát.

Tránh các loại rượu mạnh có màu sẫm:

Đồ uống có cồn sẫm màu chứa hàm lượng chất phụ gia cao hơn. Đây là các hợp chất hóa học hình thành trong quá trình lên men, liên quan đến các triệu chứng say xỉn nghiêm trọng. Do đó, các loại rượu mạnh có màu nhạt và được lọc kỹ sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Uống rượu từ từ:

Nhấp từng ngụm nhỏ giúp bạn kiểm soát lượng rượu tiêu thụ. Điều này cho cơ thể nhiều thời gian hơn để xử lý, giảm nguy cơ khó chịu vào ngày hôm sau.

Tránh các loại cocktail có ga:

Đồ uống có ga bao gồm rượu sâm panh và rượu mạnh pha với soda có thể làm tăng tốc độ hấp thụ rượu. Các bọt khí cho phép rượu đi vào máu nhanh hơn, làm tăng khả năng bị say.

Uống xen kẽ rượu và nước:

Rượu gây mất nước, dẫn đến đau đầu và mệt mỏi. Xen kẽ đồ uống có cồn với nước giúp duy trì sự cân bằng nước và giảm lượng rượu tiêu thụ tổng thể.

Hãy làm theo những lời khuyên này để có một đêm vui vẻ mà không phải đối mặt với cơn say khó chịu sau đó.