7 cách giải quyết cơn say rượu và giảm nôn nao hiệu quả 28/11/2025 15:33

(PLO)- Có những bước bạn có thể thực hiện để giảm các triệu chứng nôn nao như mệt mỏi, buồn nôn và đau đầu.

Xoài giúp giảm nồng độ cồn

Xoài giúp giảm nồng độ cồn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Loại trái cây thơm ngon lành này, dù hái trên cây hay mua ở cửa hàng tạp hóa, đều có thể giúp bạn chống lại chứng nôn nao. Cả phần thịt và vỏ của xoài đều có tác dụng làm giảm nồng độ cồn trong huyết tương sau khi ăn.

Cho dù bạn thưởng thức xoài trong sinh tố, món salad hay thái hạt lựu, việc ăn nhẹ bằng loại trái cây này có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn nếu thức dậy với cảm giác nôn nao.

Gừng giảm stress oxy hóa và buồn nôn

Gừng chứa chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhiều chất trong số đó được cho là giúp kiểm soát stress oxy hóa do rượu gây ra. Gừng cũng là một phương thuốc phổ biến để chống buồn nôn.

Vì đau dạ dày có thể đi kèm với chứng nôn nao, hãy thử nhâm nhi trà gừng hoặc nhai gừng ngâm để hỗ trợ dạ dày.

Cấp nước bù điện giải

Rượu khiến cơ thể bạn sản xuất nhiều nước tiểu hơn, có thể gây mất nước. Các triệu chứng mất nước có thể bao gồm đau đầu, uể oải và khát nước quá mức.

Mất nước và các chất điện giải như kali và natri qua nước tiểu có thể gây mất cân bằng điện giải. Việc duy trì đủ nước sẽ giúp bổ sung nước cho cơ thể. Tốt nhất là bổ sung một số chất điện giải, chẳng hạn như dung dịch bù nước đường uống.

Thực ra, bạn nên bắt đầu bổ sung nước trước khi uống rượu. Uống đủ nước và duy trì đủ nước khi uống rượu là cách tốt nhất để ngăn ngừa mất nước.

Nhựa cây phong

Việc khai thác nhựa cây phong sẽ cho bạn một loại chất lỏng tự nhiên gọi là nhựa cây. Nó chứa đầy chất điện giải, prebiotic và chất chống oxy hóa.

Nhiều người đun sôi nhựa cây phong để làm siro. Nhưng uống trực tiếp trước khi đun sôi cũng rất tốt cho sức khỏe và ngon miệng. Bạn có thể mua siro này ở cửa hàng. Nhấm nháp một chút trước khi ra ngoài có thể giúp bạn tránh khỏi tình trạng nôn nao.

Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Tạp chí Y học Phân tử Quốc tế cho thấy: Việc cho chuột uống nhựa cây phong (gọi là "nước cây phong") 30 phút trước khi cho chúng uống rượu làm giảm nồng độ cồn trong máu của chuột so với những con chuột không uống nước.

Mặc dù cần nghiên cứu trên người, uống nhựa cây phong là một phương pháp chữa nôn nao tiềm năng, ít rủi ro và rất ngon.

Hồng sâm giảm nôn nao

Trong khi hầu hết dữ liệu đều dựa trên mẫu nhỏ hoặc đối tượng nghiên cứu là động vật, việc dùng nhân sâm đỏ khi uống rượu đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm tình trạng nôn nao.

Trong một nghiên cứu chéo ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu đã điều tra tác dụng của nhân sâm đỏ trong việc giảm các triệu chứng say rượu và nôn nao ở 25 nam giới khỏe mạnh. Những người đàn ông dùng nhân sâm đã giảm nồng độ cồn trong máu và các triệu chứng nôn nao so với nhóm đối chứng. Điều này cho thấy nhân sâm đỏ có thể có tác dụng tích cực.

Quả lê gai

Quả đỏ rực rỡ trên cây xương rồng nopal có thể có tác dụng giải rượu. Còn được gọi là lê xương rồng, lê cá ngừ, hoặc lê gai, đây là một loại quả ngọt, dễ ăn và nhanh chóng.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại quả này có thể làm giảm các triệu chứng nôn nao, bao gồm buồn nôn và khô miệng, bằng cách ức chế tình trạng viêm. Theo nghiên cứu năm 2004, ăn quả lê gai có thể giảm một nửa mức độ nôn nao.

Thực phẩm bổ sung L-Cysteine

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất bổ sung có chứa axit amin L-Cysteine có thể giúp giảm bớt tình trạng nôn nao. Theo một nghiên cứu nhỏ, những người dùng 1.200 miligam L-Cysteine ít bị đau đầu và buồn nôn hơn so với những người thường bị nôn nao.