Cách phục hồi năng lượng và thải độc cơ thể sau những bữa tiệc 03/01/2026 18:19

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ 7 cách đơn giản để thải độc cơ thể, bù nước và cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau kỳ nghỉ ăn uống quá đà.

Chuyên gia dinh dưỡng Vidhi Chawla (Ấn Độ) cho biết cơ thể đã có hệ thống thải độc tự nhiên là gan, thận và ruột. Điều chúng ta cần làm là hỗ trợ các cơ quan này phục hồi bằng chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

Bổ sung nước cho cơ thể là một cách để thải độc. Ảnh: AI.

Dưới đây là 7 mẹo đơn giản giúp bạn lấy lại năng lượng và thải độc cơ thể sau những ngày lễ.

Bổ sung nước cho cơ thể

Rượu, thức ăn mặn và thức khuya khiến cơ thể mất nước. Hãy bắt đầu quá trình thải độc bằng cách uống đủ nước suốt cả ngày để đào thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể dùng thêm nước ấm, nước thì là hoặc trà thảo dược.

Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy cung cấp đủ nước giúp hỗ trợ trao đổi chất và kiểm soát sự thèm ăn.

Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ giúp làm sạch hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón sau khi ăn quá nhiều. Hãy thêm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch và các loại đậu vào bữa ăn. Chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch sau những ngày ăn uống thả ga.

Giảm đường, rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn

Hãy cắt giảm lượng đường tinh luyện, đồ ăn vặt đóng gói, đồ chiên rán và rượu bia trong vài ngày. Những thực phẩm này làm tăng tình trạng viêm và làm chậm tiêu hóa. Lượng đường nạp vào cao có thể làm rối loạn sức khỏe đường ruột và khiến tình trạng mệt mỏi trầm trọng hơn.

Hỗ trợ chức năng gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc. Bạn nên bổ sung tỏi, nghệ, chanh, củ dền và rau lá xanh vào chế độ ăn. Những thực phẩm này hỗ trợ các enzyme gan phân giải độc tố.

Nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng nhấn mạnh rau giàu chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng oxy hóa cho cơ thể.

Vận động nhẹ nhàng

Bạn không cần tập luyện cường độ cao ngay lập tức. Đi bộ, giãn cơ, yoga hoặc đạp xe giúp cải thiện tuần hoàn máu và tiêu hóa. Việc đổ mồ hôi cũng hỗ trợ loại bỏ độc tố qua da.

Chuyên gia khuyên nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để khởi động quá trình trao đổi chất mà không gây căng thẳng cho cơ thể.

Ưu tiên giấc ngủ

Thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học và cân bằng hormone. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi, điều chỉnh hormone gây đói và cải thiện sự minh mẫn. Hãy cố gắng ngủ từ 7-8 giờ liên tục để hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Ăn các bữa nhẹ, cân bằng dinh dưỡng

Thay vì bỏ bữa, hãy tập trung vào các món ăn nhẹ tự nấu như canh đậu, cháo, súp, sữa chua và trái cây. Ăn uống đều đặn giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều vào bữa kế tiếp.

Thải độc cơ thể sau năm mới không cần những biện pháp cực đoan. Những bước nhỏ và kiên trì sẽ giúp cơ thể phục hồi tự nhiên. Lắng nghe cơ thể và duy trì sự cân bằng là cách lành mạnh nhất để thiết lập lại nguồn năng lượng.