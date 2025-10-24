5 loại trà thải độc buổi sáng hỗ trợ giảm cân tự nhiên 24/10/2025 08:09

(PLO)- Bắt đầu buổi sáng với các loại trà thải độc như trà chanh-gừng, trà xanh, trà quế-mật ong... có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, giảm đầy hơi và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Mặc dù không có "thần dược" giảm mỡ tức thì, một số loại trà thảo mộc có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giảm đầy hơi và kiềm chế cơn thèm ăn khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Dưới đây là năm loại trà giải độc buổi sáng đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể bổ sung vào thói quen hàng ngày.

Trà chanh - gừng

Là một trong những loại trà thải độc đơn giản và phổ biến nhất, trà chanh-gừng là cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới. Chanh giàu vitamin C, hỗ trợ chức năng gan và giúp đào thải độc tố. Gừng giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích các enzyme dạ dày.

Loại trà này không chỉ giúp cơ thể thanh lọc tự nhiên mà còn giảm viêm và tăng cảm giác no, giúp ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Trà xanh

Là lựa chọn kinh điển cho mọi chế độ chăm sóc sức khỏe, trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp tăng cường đốt cháy chất béo và cải thiện tốc độ trao đổi chất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm mỡ cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng.

Trà xanh không chỉ hỗ trợ quá trình giải độc mà còn cung cấp một lượng caffeine nhẹ, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng.

Trà thì là, rau mùi và hạt thì là

Thức uống giải độc truyền thống này nổi tiếng với khả năng làm dịu tiêu hóa và giảm tích nước. Thì là giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, rau mùi làm mát cơ thể và hạt thì là giúp giảm đầy hơi.

Loại trà này đặc biệt có lợi cho những người thường cảm thấy uể oải hoặc đầy hơi sau bữa ăn, giúp cân bằng tiêu hóa.

Trà quế và mật ong

Quế được biết đến với tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, giúp kiềm chế cơn thèm đường và tạo cảm giác no lâu. Mật ong, khi được thêm vào ở mức độ vừa phải, mang lại vị ngọt tự nhiên và có đặc tính kháng khuẩn.

Loại trà ấm, ngọt nhẹ này hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, giảm cơn đói và giúp bạn bắt đầu buổi sáng một cách thoải mái.

Trà thải độc nghệ

Nghệ là một loại gia vị chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ chức năng gan và giúp cơ thể xử lý độc tố hiệu quả. Khi kết hợp với tiêu đen và một chút chanh, hoạt chất curcumin trong nghệ sẽ trở nên khả dụng sinh học hơn.

Bạn có thể đun sôi một cốc nước với nửa thìa cà phê bột nghệ và một nhúm tiêu đen. Đun nhỏ lửa trong vài phút. Thêm một chút nước cốt chanh trước khi uống.

Trà nghệ không chỉ là một thức uống giải độc mà còn rất tốt cho khả năng miễn dịch, sức khỏe khớp và giảm viêm bên trong, có thể góp phần kiểm soát cân nặng lành mạnh.