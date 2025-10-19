5 loại trà giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố 19/10/2025 17:01

(PLO)- Khi nội tiết tố trong cơ thể mất cân bằng, phụ nữ có thể đối diện với nhiều triệu chứng khó chịu như thay đổi tâm trạng, bốc hỏa, kinh nguyệt không đều...

Bên cạnh lối sống lành mạnh và điều trị y tế, việc bổ sung trà thảo mộc có thể là giải pháp tự nhiên giúp cân bằng hormone. Dưới đây là 5 loại trà được khuyến nghị giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố.

Trà xanh

Trà xanh nổi bật vì không qua quá trình lên men, giữ lại nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như EGCG, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sức khỏe nội tiết tố.

Nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Những lợi ích này đặc biệt quan trọng với người mắc Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) - tình trạng liên quan đến nồng độ androgen (hormone nam) cao.

Lợi ích có thể rõ rệt hơn khi uống thường xuyên trong ít nhất ba tháng. Phụ nữ uống trà xanh hàng ngày trong thời gian dài còn cho thấy mức estrogen khỏe mạnh hơn và chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Trà bạc hà

Trà bạc hà tự nhiên không chứa caffeine và có vị ngọt dịu hơn bạc hà thông thường. Đây là một lựa chọn tốt cho những người mắc PCOS.

Trà bạc hà được chứng minh có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện lượng đường trong máu, tăng hormone kích thích nang trứng (FSH) giúp hỗ trợ rụng trứng, và quan trọng nhất là giảm testosterone - giúp giảm mụn trứng cá và chứng rậm lông ở người mắc PCOS.

Dùng lá trà khô hoặc tươi ngâm trong nước nóng 5-7 phút. Có thể pha kèm mật ong hoặc chanh.

Trà Chasteberry

Loại thảo mộc này còn được gọi là "hạt tiêu nhà sư". Phụ nữ hiện nay sử dụng trà Chasteberry để làm giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) như đau ngực và hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều.

Trà Chasteberry giúp giảm prolactin và tăng cường progesterone, hỗ trợ giai đoạn hoàng thể khỏe mạnh hơn, từ đó cải thiện chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và khả năng sinh sản.

Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, hoặc dùng thuốc nội tiết tố.

Trà kinh giới

Kinh giới là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà, cung cấp chất chống oxy hóa và các hợp chất làm dịu.

Một số nghiên cứu cho thấy kinh giới có thể cân bằng hormone sinh sản nữ, giúp giảm hormone nam ở những người mắc PCOS, giảm đau bụng kinh hoặc chảy máu nhiều, và hỗ trợ sức khỏe buồng trứng.

Trà rễ cam thảo

Rễ cam thảo có thể làm tăng cortisol (hormone căng thẳng) và hỗ trợ sức khỏe tuyến thượng thận. Nó cũng chứa các hợp chất thực vật tương tự estrogen và có thể làm giảm testosterone, có lợi cho người mắc PCOS.

Trà cam thảo có vị ngọt tự nhiên, nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, hạ kali và tương tác với các thuốc tim hoặc thận. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.