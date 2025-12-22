Những siêu thực phẩm giúp kiểm soát bệnh tiểu đường 22/12/2025 15:34

Đậu lăng là thực phẩm lành mạnh đã xuất hiện trong bữa ăn từ rất lâu đời và được coi là một trong những siêu thực phẩm hàng đầu cho người tiểu đường.

Chúng rất giàu chất xơ hòa tan và protein thực vật. Các loại như đậu xanh, đậu lăng đỏ là những lựa chọn tuyệt vời. Thêm một bát đậu vào bữa ăn có thể giúp giữ mức đường huyết ổn định.

Không giống như carbohydrate tinh chế, đậu lăng phân hủy chậm trong cơ thể, giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Protein trong đậu giúp bạn no lâu hơn, từ đó tránh được các món ăn vặt không lành mạnh.

Gạo trắng và bột mì đã qua chế biến có thể làm tăng nhanh mức đường huyết, dẫn đến cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Thay vào đó, hãy thử các loại hạt kê như kê Jowar, Bajra và kê đuôi chồn.

Những loại ngũ cốc này rất giàu chất xơ và carbohydrate phức hợp. Điều này có nghĩa là chúng giải phóng đường từ từ vào máu, giúp bạn duy trì năng lượng và cảm thấy no bụng.

Rau củ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đường huyết nhưng thường bị xem nhẹ. Hãy tập trung vào các loại rau lá xanh, các loại bầu bí, đậu quả và đậu bắp.

Những loại rau này có hàm lượng chất xơ và nước cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Các loại hạt thường bị bỏ qua nhưng lại mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Hạnh nhân, óc chó, hạt lanh và hạt bí rất giàu chất béo lành mạnh, protein và các chất dinh dưỡng hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Chỉ cần một nắm hạt mỗi ngày có thể tăng cường lượng dinh dưỡng mà không làm cơ thể bị quá tải. Hãy chọn các loại hạt thô, rang và thêm ít muối để giữ được lợi ích sức khỏe cao nhất.

Lá cà ri và me rừng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Lá cà ri hỗ trợ cơ thể phân hủy chất béo, trong khi me rừng rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, rất quan trọng để duy trì tuyến tụy khỏe mạnh.