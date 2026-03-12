Nên uống cà phê hay nước tăng lực để tỉnh táo và tốt cho sức khỏe? 12/03/2026 16:08

(PLO)- Nếu bạn muốn tỉnh táo mỗi ngày bằng caffeine, cà phê thường là lựa chọn lành mạnh hơn nước tăng lực.

Cà phê là nguồn caffeine tự nhiên có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó, nước tăng lực giúp tỉnh táo nhanh chóng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Hàm lượng caffeine trong nước tăng lực thường cao hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hàm lượng caffeine trong nước tăng lực thường cao hơn

Hàm lượng caffeine trong cà phê và nước tăng lực thay đổi tùy thuộc vào loại và nhãn hiệu. Thông thường, nước tăng lực chứa nhiều caffeine hơn trên mỗi khẩu phần.

Các loại cà phê đóng lon thường ghi rõ hàm lượng caffeine trên bao bì. Việc xác định hàm lượng này trong cà phê tự pha hoặc mua tại quán sẽ khó khăn hơn. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm loại hạt, mức độ rang và phương pháp pha chế. Hạt rang nhạt thường chứa nhiều caffeine hơn hạt rang đậm.

Hàm lượng caffeine trong nước tăng lực rất khác nhau tùy nhãn hiệu và kích cỡ. Một số loại còn chứa thêm các nguồn caffeine khác như guarana làm tăng tổng lượng caffeine.

Nước tăng lực chứa nhiều đường hơn

Cà phê đen nguyên chất không chứa đường. Đường trong cà phê thường đến từ siro, các gói đường hoặc kem pha có đường. Sữa cũng có thể thêm một lượng đường nhỏ, trừ khi đó là sữa ngọt.

Ngược lại, nước tăng lực thường chứa rất nhiều đường bổ sung. Một lon Red Bull 8 oz chứa 26 gam (g) đường. Một lon Rockstar chứa tới 59 g đường. Hiện nay, nhiều thương hiệu đã cung cấp các phiên bản ít đường hoặc không đường để người dùng lựa chọn.

Khả năng cung cấp năng lượng

Cả cà phê và nước tăng lực đều mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì. Caffeine liều cao trong nước tăng lực giúp tăng cường sự tỉnh táo, trí nhớ và tâm trạng. Hàm lượng đường cao cũng cung cấp thêm năng lượng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cà phê có thể giúp duy trì năng lượng tốt hơn. Lý do là người uống thường nhâm nhi từng ngụm nhỏ thay vì uống nhanh như nước tăng lực.

Cà phê là lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn

Cà phê nguyên chất là thức uống tự nhiên từ hạt cà phê và nước. Trong khi đó, nước tăng lực là sản phẩm công nghiệp. Chúng thường chứa thêm đường, vitamin nhóm B, taurine, nhân sâm và carnitine. Dù cà phê nguyên chất ít thành phần, việc thêm siro hay kem ngọt sẽ làm tăng lượng chất phụ gia đáng kể.

Tác dụng phụ và rủi ro

Đối với người trưởng thành, khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày thường không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, mức độ dung nạp của mỗi người là khác nhau. Các dấu hiệu tiêu thụ quá nhiều caffeine bao gồm: tim đập nhanh, bồn chồn, lo lắng, mất ngủ và đau đầu. Một số người có thể bị tăng huyết áp, buồn nôn hoặc đau bụng.

Việc pha trộn rượu với nước tăng lực là vấn đề nghiêm trọng. Hỗn hợp này có thể gây huyết áp cao, mất nước và nhịp tim bất thường. Nó cũng làm tăng nguy cơ uống rượu quá mức hoặc lái xe khi say rượu.

Rủi ro đối với trẻ em và thanh thiếu niên

Tính an toàn của nước tăng lực đối với trẻ em đã bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm. Các tác hại bao gồm vấn đề tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim ở thiếu niên. Ngoài ra, trẻ có thể bị đau đầu hàng ngày, rối loạn tiêu hóa, mất nước và mòn răng do hàm lượng đường cao.