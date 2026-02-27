Dừng ngay uống cà phê nếu thấy điều này 27/02/2026 20:16

(PLO)-Đối với nhiều người, một ngày mới chỉ thực sự bắt đầu sau một tách cà phê đậm đà.

Cảm giác tỉnh táo và hưng phấn mà cà phê mang lại dường như là điều không thể thiếu để kích hoạt trí não. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vào giữa buổi, ợ chua hay bồn chồn sau khi uống, đó là lúc bạn cần cân nhắc lại thói quen này, đặc biệt là việc uống cà phê khi bụng đói.

Theo các chuyên gia, việc phụ thuộc quá mức vào caffeine có thể làm rối loạn nhịp năng lượng tự nhiên và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa theo thời gian.

Caffeine là một chất kích thích mạnh, khi đi vào dạ dày rỗng có thể gây mất nước, tăng axit dạ dày và làm gia tăng cảm giác lo âu.

Các nghiên cứu trên tạp chí Journal of Alzheimer’s Disease cho thấy lượng caffeine cao có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu ở những người nhạy cảm.

Thay vào đó, việc lựa chọn các thức uống giàu dinh dưỡng vào buổi sáng sẽ giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài, đồng thời hỗ trợ trao đổi chất ngay từ những giây phút đầu tiên.

Để giảm cân và tăng cường trao đổi chất, các chuyên gia gợi ý một số lựa chọn thay thế tự nhiên và lành mạnh. Nước hạt thì là (Jeera water) là một ví dụ điển hình giúp kích thích enzyme tiêu hóa và giảm đầy hơi. Nước pha giấm táo (ACV) giúp cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu, trong khi nước hạt chia với hàm lượng chất xơ dồi dào sẽ giữ cho bạn cảm giác no lâu, tránh ăn vặt quá mức.

Một lựa chọn truyền thống khác là nước chanh mật ong, cung cấp vitamin C và axit citric hỗ trợ bài tiết dịch vị, cực kỳ tốt cho tiêu hóa.

Nếu bạn muốn một thức uống có tác dụng xoa dịu, nước ép nha đam là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ thải độc.

Trà gừng với hoạt chất gingerol không chỉ chống viêm mà còn cải thiện sức khỏe đường ruột một cách hiệu quả.

Đối với những người vẫn muốn có một chút caffeine nhẹ nhàng, trà xanh hoặc bột trà xanh (matcha) là sự thay thế hoàn hảo. Matcha chứa L-theanine giúp tạo ra trạng thái tỉnh táo nhưng điềm tĩnh, không gây ra hiện tượng sụt giảm năng lượng đột ngột như cà phê.

Mặc dù các thức uống này mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nhất thiết mọi người đều phải bỏ hoàn toàn cà phê. Những người có cơ thể dung nạp tốt caffeine ở mức vừa phải với 1-2 tách cà phê/ngày vẫn có thể duy trì thói quen này.

Tuy nhiên, những người bị trào ngược dạ dày, mất ngủ, cao huyết áp hoặc đường ruột nhạy cảm nên cân nhắc chuyển sang các loại nước uống thảo mộc nêu trên.

Chuyên gia cũng lưu ý một số sai lầm phổ biến cần tránh như thêm quá nhiều chất tạo ngọt vào nước uống sáng, uống giấm táo mà không pha loãng, hoặc lầm tưởng rằng những thức uống này có thể thay thế hoàn toàn một bữa sáng đầy đủ.

Một lộ trình khởi đầu ngày mới thông minh sẽ là sự kết hợp giữa việc cấp nước, nuôi dưỡng đường ruột và duy trì năng lượng bền vững thay vì chỉ dựa vào một cú hích tức thời từ caffeine.