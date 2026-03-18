Bí quyết giảm lượng đường không cần thay đổi chế độ ăn uống 18/03/2026 10:43

(PLO)- Việc điều chỉnh thứ tự ăn các loại thực phẩm trong bữa ăn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến kháng insulin và bệnh tiểu đường. Nhiều người thường cố gắng thay thế thực phẩm để ngăn ngừa, nhưng liệu đó có phải là cách duy nhất?

Thứ tự ăn các món ăn quyết định tốc độ tăng đột biến lượng đường trong máu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bác sĩ nội tiết Alessia Roehnelt (New Jersey) nhấn mạnh thứ tự ăn các loại thực phẩm có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Bạn không cần thay đổi hoàn toàn thực đơn, chỉ cần một điều chỉnh nhỏ trong trình tự ăn uống.

Sai lầm thường gặp

Tiến sĩ Roehnelt chỉ ra lỗi phổ biến là ăn carbohydrate đầu tiên. Thói quen này khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dẫn đến hiện tượng tăng đột biến glucose.

“Hầu hết mọi người bắt đầu bữa ăn bằng bánh mì, nhưng thói quen này khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. Thay vào đó, hãy bắt đầu với rau củ, sau đó là protein và chất béo, rồi mới đến tinh bột”, cô lưu ý. Trình tự này ảnh hưởng trực tiếp đến cách cơ thể xử lý glucose.

Cách ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến

Bác sĩ giải thích đây là cơ chế sinh lý đơn giản. Khi bạn ăn rau trước, sau đó đến protein, chất béo và cuối cùng là tinh bột, cơ thể sẽ ít bị tăng đường huyết hơn.

“Rau và protein làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, do đó glucose đi vào máu từ từ hơn. Điều đó có nghĩa là cơ thể cần ít insulin hơn cho bữa ăn đó”, Tiến sĩ Roehnelt giải thích.

Việc kiểm soát đường huyết không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn thực đơn. Thay đổi trình tự ăn uống giúp hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất và giảm nguy cơ kháng insulin. Những điều chỉnh nhỏ có ý thức trong bữa ăn có thể tạo ra tác động lớn theo thời gian.

Khi đường huyết tăng chậm, cơ thể cần giải phóng ít insulin hơn. Vì insulin cũng gây tích trữ chất béo, việc giảm sự tăng đột biến này giúp kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể. Dù lượng calo vẫn giữ nguyên, bạn sẽ nhận được lợi ích lớn nhờ thay đổi thứ tự chất dinh dưỡng.