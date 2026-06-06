Có nên uống nước cam vào buổi sáng khi bụng đói? 06/06/2026 10:35

(PLO)- Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ép từ trái cây nước cam quýt hoặc ăn trái cây nguyên quả.

Hàm lượng vitamin C không chỉ trong nước cam mà trong các loại trái cây này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời điểm tiêu thụ lại rất quan trọng, đặc biệt đối với những người có dạ dày nhạy cảm. Việc uống nước cam chanh khi bụng đói vào sáng sớm có thể vô tình gây khó chịu cho dạ dày.

Lý do các loại trái cây họ cam quýt có thể gây khó chịu là do độ axit tự nhiên của chúng. Ảnh: AI.



Lý do các loại trái cây họ cam quýt có thể gây khó chịu là do độ axit tự nhiên của chúng. Khi ăn lúc bụng đói, chúng sẽ đưa một lượng lớn axit citric trực tiếp vào đường tiêu hóa mà không có chất đệm nào từ thức ăn để làm giảm tác động. Điều này dẫn đến chứng đầy hơi và ợ chua.

Những ai nên tránh uống nước cam buổi sáng?

Những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh đều có thể dung nạp tốt. Chỉ những người có vấn đề về đường ruột mới cảm thấy khó chịu khi ăn trái cây họ cam quýt lúc đói bụng. Chuyên gia khuyến cáo những người dễ bị trào ngược axit, người đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày hoặc bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) không nên ăn trái cây họ cam quýt vào buổi sáng sớm.

Dưới đây là các tình trạng bệnh lý có thể trở nặng hơn:

Viêm dạ dày: Trái cây họ cam quýt nói chung và nước cam giàu axit có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày bị viêm, dẫn đến khó chịu hoặc bùng phát triệu chứng.

GERD hoặc trào ngược axit: Làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit, khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ợ nóng hoặc vị chua trong miệng.

Đầy hơi và khó chịu ở bụng: Hàm lượng axit cao khi dùng lúc bụng đói có thể gây rối loạn tiêu hóa cho những người có dạ dày nhạy cảm.

Thời điểm ăn trái cây họ cam quýt hợp lý

Bác sĩ khuyên mọi người nên tập trung vào hai nguyên tắc: thời điểm và bối cảnh. Theo đó, nên ăn trái cây họ cam quýt với số lượng hạn chế và tốt nhất là sau bữa ăn, dù là bữa trưa hay bữa ăn nhẹ buổi tối.

Khi thức ăn đã nằm trong hệ tiêu hóa, nó hoạt động như một chất đệm, làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp của axit với niêm mạc ruột. Nếu nhận thấy tình trạng ợ chua, đầy hơi hoặc trào ngược axit tái phát, người dùng nên tạm ngừng ăn trái cây họ cam quýt một thời gian, đặc biệt là thói quen ăn ngay khi thức dậy vào buổi sáng.