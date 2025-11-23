Phát hiện mới: Uống nước cam mỗi ngày điều bất ngờ xảy ra với sức khỏe 23/11/2025 16:18

(PLO)- Nghiên cứu đột phá cho thấy uống 500 ml nước cam mỗi ngày làm thay đổi gần 3.800 gen, cải thiện chuyển hóa và giảm nguy cơ bệnh tật.

Nước cam rất giàu flavonoid, đặc biệt là hesperidin chống oxy hóa. Thức uống này không chỉ là loại nước thông thường mà còn tiềm ẩn sức mạnh bất ngờ ở cấp độ phân tử.

Uống nước cam tác động đến gen, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một nghiên cứu chuyên sâu đã hé lộ việc tiêu thụ nước cam thường xuyên có khả năng điều chỉnh biểu hiện gen. Từ đó, nước cam giúp giảm viêm, điều hòa huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Phát hiện này củng cố vai trò của chế độ ăn uống cân bằng đối với sức khỏe lâu dài.

Phương pháp tiến hành nghiên cứu uống nước cam

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Phân tử và Nghiên cứu Thực phẩm. Mục tiêu là tìm hiểu những thay đổi phân tử khi uống nước cam mỗi ngày.

Đối tượng tham gia là 20 người lớn khỏe mạnh (10 nam, 10 nữ) từ 21 đến 36 tuổi. Các tiêu chí nghiêm ngặt được áp dụng: Không mắc bệnh mãn tính, không hút thuốc, không mang thai, không dùng thuốc can thiệp.

Giai đoạn chuẩn bị: Tình nguyện viên thực hiện "rửa sạch" (washout) trong 3 ngày. Họ kiêng hoàn toàn trái cây, sản phẩm họ cam quýt và thực phẩm giàu flavonoid khác.

Giai đoạn can thiệp kéo dài 60 ngày. Mỗi tình nguyện viên uống 500 ml nước cam 100% tiệt trùng mỗi ngày, chia làm 2 lần.

Dữ liệu được thu thập vào Ngày 0 và Ngày 60, bao gồm mẫu máu, đo huyết áp và chỉ số cơ thể. Phương pháp cốt lõi là phân tích phiên mã (transcriptomics) để kiểm tra sự thay đổi của các gen ở trạng thái "bật" và "tắt".

Những phát hiện đột phá từ nghiên cứu khi uống nước cam

Sau 60 ngày tiêu thụ 500 ml nước cam nguyên chất mỗi ngày, cơ thể tình nguyện viên ghi nhận những biến đổi rõ rệt ở cấp độ di truyền.

Tổng cộng 3.790 gen bị thay đổi. Cụ thể, có 2.487 gen giảm hoạt động và 1.303 gen tăng hoạt động. Các gen bị tác động liên quan trực tiếp đến các chức năng sinh học cốt lõi:

Điều hòa Huyết áp: Giảm hoạt động của các gen liên quan đến bệnh lý huyết áp cao. Điều này củng cố khả năng hỗ trợ hạ huyết áp của nước cam.

Phản ứng Viêm: Giúp giảm hoạt động của các gen gây viêm chủ chốt. Nước cam có tiềm năng làm dịu tình trạng viêm mãn tính.

Chuyển hóa Lipid (Chất béo): Tác động đến các gen điều tiết cách cơ thể xử lý và dự trữ chất béo. Điều này hàm ý cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Tác dụng có sự khác biệt rõ rệt tùy thuộc vào thể trạng:

Người thừa cân: Tác động mạnh mẽ hơn vào quá trình chuyển hóa chất béo.

Người có cân nặng bình thường: Chủ yếu tăng cường lợi ích giảm viêm.

Tóm lại, việc uống nước cam hằng ngày đã kích hoạt một chuỗi các điều chỉnh di truyền phức tạp. Các điều chỉnh này hướng đến cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Dữ liệu từ các nghiên cứu khác (Phân tích Tổng hợp 10 thử nghiệm lâm sàng) cũng khẳng định: uống tối thiểu 500 ml nước cam mỗi ngày giúp cải thiện lượng đường trong máu, cholesterol và các dấu hiệu viêm.

Những hạn chế cần lưu ý

Quy mô mẫu nhỏ: Chỉ 20 tình nguyện viên khỏe mạnh. Kết quả có thể không đại diện đầy đủ cho các cá nhân khác (có bệnh nền, nhóm tuổi khác).

Thời gian can thiệp ngắn: Chỉ kéo dài 60 ngày. Nghiên cứu chưa xác định được liệu lợi ích có thể được duy trì lâu dài hơn hay không.

Phạm vi địa lý: Nghiên cứu chỉ tập trung vào nhóm dân số tại Brazil. Cần có nghiên cứu quy mô lớn và đa dạng hơn về mặt dân tộc/địa lý.

Ứng dụng thực tiễn: Cơ hội và lưu ý

Bổ sung nước cam vào chế độ sinh hoạt có thể là giải pháp đơn giản để bảo vệ sức khỏe. Nước cam cung cấp nguồn flavonoid (như hesperidin) chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Lợi ích tiềm năng: Góp phần hạ huyết áp, giảm viêm và tối ưu hóa chuyển hóa chất béo. Từ đó, nước cam có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng (tim, tiểu đường, béo phì).

Lưu ý về đường huyết: Cần cân nhắc khẩu phần tiêu thụ đối với những cá nhân cần kiểm soát lượng đường trong máu, do nước cam chứa đường tự nhiên.

Tính Cá nhân hóa: Lợi ích của nước cam tùy chỉnh theo thể trạng. Người thừa cân có thể được hưởng lợi về phân hủy chất béo nhiều hơn. Trong khi đó, người gầy hơn có thể nhận được lợi ích chống viêm mạnh mẽ hơn.