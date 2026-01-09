Ăn gì, làm gì để 'giải độc' cho phổi giữa mùa ô nhiễm? 09/01/2026 17:03

Khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm và chế độ ăn không lành mạnh là những yếu tố gây hại phổ biến cho phổi.

Những loại rau lá xanh này chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Các bệnh như hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và xơ phổi có thể làm giảm chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients cho thấy thay đổi lối sống giúp bảo vệ phổi. Chế độ ăn giàu dinh dưỡng cũng giúp giảm các triệu chứng tổn thương phổi.

Dưới đây là 10 lựa chọn thực phẩm và thói quen giúp cải thiện sức khỏe phổi.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn và cải bắp rất giàu vitamin và khoáng chất giúp giảm viêm. Những loại rau này chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chúng giúp chống lại các hạt gây hại làm trầm trọng thêm tổn thương phổi do ô nhiễm. Bạn có thể xay rau xanh thành sinh tố buổi sáng để bổ sung dưỡng chất nhanh chóng.

Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó và quả phỉ rất giàu vitamin E giúp bảo vệ màng tế bào. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt mỗi ngày giúp bảo vệ phổi khỏi tác hại của ô nhiễm không khí. Bạn có thể dùng chúng như món ăn vặt hoặc rắc lên salad.

Thêm gia vị vào bữa ăn

Nghệ và gừng không chỉ tạo hương vị mà còn có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Nghệ chứa curcumin giúp hỗ trợ sức khỏe phổi. Gừng giúp làm loãng chất nhầy trong phổi. Bạn hãy thử thêm nghệ vào món cà ri hoặc thêm gừng vào trà buổi sáng.

Bổ sung omega-3 từ cá

Cá hồi, cá mòi và cá thu rất có lợi cho phổi. Chúng giàu axit béo omega-3 giúp giảm tình trạng viêm phổi. Người ăn nhiều omega-3 thường có chức năng phổi tốt hơn khi tiếp xúc với ô nhiễm. Bác sĩ khuyên bạn nên ăn hai phần cá mỗi tuần.

Các loại quả mọng

Quả việt quất, dâu tây và mâm xôi giàu vitamin C và flavonoid. Những chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Bạn có thể thưởng thức chúng như món ăn nhẹ hoặc trộn cùng ngũ cốc, salad.

Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn

Để phổi khỏe mạnh, hãy hạn chế thực phẩm chứa chất bảo quản và chất béo không lành mạnh. Các loại thực phẩm này dễ gây viêm cho cơ thể. Thay vào đó, bạn nên chọn thực phẩm nguyên chất như trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp làm loãng chất nhầy trong hệ hô hấp. Điều này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ các hạt gây hại ra khỏi phổi. Bạn cũng có thể dùng trà thảo dược để bổ sung chất chống oxy hóa và làm dịu đường thở.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Hãy thường xuyên mở cửa sổ và sử dụng máy lọc không khí HEPA. Bạn nên chọn các sản phẩm tẩy rửa tự nhiên để giảm thiểu chất gây ô nhiễm. Hạn chế dùng nến hoặc hương liệu tổng hợp vì chúng có thể gây kích ứng phổi.

Bài tập tăng cường hơi thở

Hoạt động thể chất như yoga và Pilates giúp cải thiện kỹ thuật hít thở. Tập trung hít thở sâu và có chủ đích giúp tăng cường chức năng phổi. Những bài tập này hỗ trợ hiệu quả cho sức khỏe hô hấp tổng thể.

Chú ý môi trường xung quanh

Bạn nên kiểm tra báo cáo chất lượng không khí hàng ngày để lên kế hoạch hoạt động. Vào những ngày ô nhiễm cao, hãy giảm tập thể dục cường độ cao ngoài trời. Điều này giúp hạn chế phổi tiếp xúc với các hạt bụi mịn gây hại.