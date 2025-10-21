Thực phẩm tốt cho phổi khi thời tiết giao mùa 21/10/2025 10:27

(PLO)- Để giữ cho phổi khỏe mạnh giữa thời tiết giao mùa, đừng bỏ qua những thực phẩm giàu dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp.

Theo Doctor NDTV, thời tiết giao mùa dễ khiến hệ hô hấp bị ảnh hưởng, đặc biệt là phổi, cơ quan dễ tổn thương trước thay đổi nhiệt độ và ô nhiễm không khí. Bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất dưới đây sẽ giúp phổi khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Trái cây họ cam, quýt

Cam, chanh, bưởi,... chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của gốc tự do.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xanh hay hạt methi giàu magie và folate, những dưỡng chất hỗ trợ lưu thông oxy và cải thiện chức năng phổi.

Nghệ

Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính kháng viêm mạnh, giúp làm dịu niêm mạc đường hô hấp và hỗ trợ phục hồi mô phổi bị kích ứng.

Gừng

Gừng giúp long đờm, giảm ho và thông thoáng đường thở. Ngoài ra, loại gia vị này còn cải thiện lưu thông máu, giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn.

Tỏi

Tỏi chứa allicin, hợp chất tự nhiên giúp chống nhiễm khuẩn, tăng sức đề kháng cho đường hô hấp và giảm ảnh hưởng tiêu cực của ô nhiễm không khí.

Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt lanh và hạt chia giúp giảm viêm. Axit béo omega-3 cải thiện độ đàn hồi của phổi.

Táo

Polyphenol và flavonoid trong táo giúp tăng dung tích phổi và cải thiện sức khỏe hô hấp. Ăn táo thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh phổi mạn tính.

Một chế độ ăn giàu vitamin và chất chống oxy hóa từ cam, gừng, tỏi hay trà xanh sẽ giúp làm sạch và bảo vệ phổi﻿ hiệu quả. Ảnh: NHẬT LINH

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa hỗ trợ vận chuyển oxy và bảo vệ niêm mạc phổi, đồng thời tăng sức bền của cơ thể.

Trà xanh

Giàu catechin và các chất chống oxy hóa, trà xanh giúp làm sạch đường thở, giảm viêm và bảo vệ tế bào phổi khỏi tổn thương do oxy hóa.