Uống trà buổi sáng giúp xương chắc khỏe khi về già 21/12/2025 07:41

(PLO)- Một nghiên cứu mới cho thấy thói quen uống trà vào buổi sáng có thể giúp xương chắc khỏe hơn.

Uống trà giúp cải thiện mật độ khoáng xương, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh.

Loãng xương – căn bệnh thầm lặng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Loãng xương – căn bệnh thầm lặng

Loãng xương thường ít được chú ý hơn so với bệnh tim hay ung thư. Tuy nhiên, căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh xảy ra khi mật độ khoáng chất và khối lượng xương giảm mạnh. Loãng xương được gọi là bệnh "thầm lặng" vì thường không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh nhân bị gãy xương.

Nguy cơ loãng xương tăng dần theo tuổi tác, nhất là sau thời kỳ mãn kinh. Tại Mỹ, khoảng 13% người trên 50 tuổi bị loãng xương và con số này lên tới gần 18% ở người trên 65 tuổi. Riêng với phụ nữ từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc bệnh lên tới 27%.

Nhiều yếu tố lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Các bài tập chịu trọng lượng như tập tạ, đi bộ giúp ngăn ngừa bệnh hiệu quả. Ngược lại, hút thuốc và uống nhiều rượu bia làm tăng nguy cơ tổn thương xương.

Mối liên hệ giữa trà và mật độ khoáng xương

Các nhà nghiên cứu tại Úc đã thực hiện nghiên cứu kéo dài 10 năm với hơn 9.700 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Họ tiến hành đo mật độ khoáng xương ở cổ xương đùi và xương hông của những người tham gia. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng thực hiện bảng câu hỏi về thói quen uống trà và cà phê hàng ngày.

Kết quả cho thấy việc uống cà phê không mang lại lợi ích tích cực cho mật độ khoáng xương. Thậm chí, những người uống hơn 5 tách cà phê mỗi ngày có thể chịu tác động tiêu cực. Ngược lại, những người uống trà có mật độ khoáng xương hông tổng thể cao hơn rõ rệt. Các loại trà đen, trà xanh hay trà trắng đều chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ hỗ trợ xương.

Nghiên cứu lưu ý rằng tác dụng này không bao gồm các loại trà thảo mộc hoặc trà không chứa caffeine. Dù vậy, do người tham gia tự báo cáo nên kết quả có thể chịu ảnh hưởng từ kích thước tách trà hoặc độ đậm đặc của đồ uống.

Lời khuyên để bảo vệ xương khớp

Uống trà và cà phê là những đồ uống phổ biến toàn cầu, giàu chất chống oxy hóa và giúp giảm viêm nhiễm. Để duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh, bên cạnh việc uống trà, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu canxi và vitamin D.

Sữa, cá hồi đóng hộp, rau họ cải và các loại đậu là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho xương. Chế độ ăn Địa Trung Hải kết hợp với tập thể dục đều đặn cũng giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên tập luyện các bài tập chịu trọng lượng hàng ngày để duy trì độ dẻo dai cho cơ thể khi về già.