Giải mã chế độ ăn giúp giảm cholesterol 14/03/2026 14:55

(PLO)-Các chuyên gia y tế khẳng định bạn hoàn toàn có thể cải thiện chỉ số mỡ máu thông qua một thực đơn được thiết kế thông minh.

Theo báo cáo từ Harvard Health và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) xuống từ 5% đến 10%, nhờ vào việc tập trung vào các nhóm thực phẩm có khả năng quét sạch mỡ thừa trong lòng mạch.

Một trong những chiến lược cốt lõi là tăng cường chất xơ hòa tan, loại chất xơ có khả năng liên kết với tiền chất cholesterol trong hệ tiêu hóa và đào thải chúng ra ngoài trước khi kịp đi vào máu.

Yến mạch, lúa mạch, đậu nành và các loại đậu như đậu lăng, đậu hà lan được coi là siêu thực phẩm cho mục tiêu này.

Chỉ cần 5-10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày đã có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế khuyến nghị thay thế chất béo bão hòa từ thịt động vật bằng chất béo không bão hòa từ thực vật.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và các loại dầu thực vật như dầu oliu không chỉ cung cấp năng lượng lành mạnh mà còn chứa phytosterol, một hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự cholesterol, giúp cạnh tranh và ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol xấu tại ruột.

Ngoài ra, việc bổ sung các axit béo omega-3 từ các loại cá béo như cá hồi, cá thu hai lần một tuần được coi là tiêu chuẩn vàng để bảo vệ trái tim, giúp giảm chất béo trung tính và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Tuy nhiên, hiệu quả của chế độ ăn này chỉ đạt mức tối ưu khi bạn cắt giảm triệt để chất béo chuyển hóa (trans fat), thường có trong thực phẩm chế biến sẵn và đồ chiên rán vốn là tác nhân chính làm tăng LDL và giảm HDL (cholesterol tốt).