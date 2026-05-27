Ở trong nhà mùa nắng nóng, đừng mắc 10 sai lầm này nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe 27/05/2026 13:39

(PLO)- Tưởng chừng tránh nắng bằng cách ở trong nhà là đủ, nhưng nhiều thói quen phổ biến lại đang khiến cơ thể đối mặt nguy cơ mất nước và sốc nhiệt.

Theo Times Now, nhiều người cho rằng chỉ cần ở trong nhà là đủ an toàn trước thời tiết khắc nghiệt, nhưng thực tế, một số thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức vì nóng và thậm chí dẫn đến say nắng nguy hiểm.

Ở trong nhà suốt ngày chưa chắc an toàn, bởi nhiều thói quen mùa hè quen thuộc đang âm thầm làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và say nắng.

Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến khi ở trong nhà mùa hè mà bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe.

Đóng kín cửa cả ngày

Nhiều người có thói quen đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để tránh hơi nóng bên ngoài. Tuy nhiên, nếu không có sự lưu thông không khí hợp lý, nhiệt độ trong nhà có thể tăng nhanh, khiến không khí trở nên ngột ngạt và cơ thể khó tỏa nhiệt tự nhiên.

Chỉ phụ thuộc vào quạt khi trời quá nóng

Quạt giúp tạo cảm giác dễ chịu, nhưng trong điều kiện nhiệt độ quá cao, chúng có thể chỉ thổi luồng khí nóng quanh phòng thay vì làm mát hiệu quả. Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp quạt với việc uống đủ nước, tắm nước mát hoặc sử dụng điều hòa khi cần thiết.

Chỉ uống nước khi cảm thấy khát

Đợi đến khi khát mới uống nước là sai lầm phổ biến trong mùa hè. Cảm giác khát xuất hiện nghĩa là cơ thể có thể đã bắt đầu mất nước. Tốt nhất nên uống nước đều đặn suốt cả ngày, kể cả khi ở trong nhà.

Bỏ qua việc bổ sung điện giải

Đổ mồ hôi nhiều không chỉ làm mất nước mà còn khiến cơ thể thất thoát natri và các khoáng chất cần thiết. Nếu chỉ uống nước lọc mà không bổ sung điện giải, bạn có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, chuột rút hoặc mệt mỏi kéo dài.

Ngủ trong phòng thiếu thông gió

Nhiệt độ cao vào ban đêm khiến cơ thể khó phục hồi sau cả ngày nóng bức. Ngủ trong không gian kín, bí hơi có thể làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi và thậm chí là say nắng.

Nấu ăn quá lâu trong căn bếp nóng

Khu vực bếp thường có nhiệt độ cao hơn các không gian khác trong nhà. Việc đứng nấu ăn nhiều giờ liên tục, đặc biệt trong không gian chật hẹp, có thể khiến cơ thể bị mất nước và kiệt sức mà không nhận ra.

Mặc quần áo bó sát hoặc chất liệu tổng hợp

Những loại quần áo dày, bí hoặc ôm sát cơ thể sẽ giữ nhiệt và cản trở quá trình thoát mồ hôi. Vào mùa hè, nên ưu tiên trang phục rộng rãi, chất liệu cotton nhẹ và thấm hút tốt để cơ thể dễ tản nhiệt.

Chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo sớm

Mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều, cáu gắt hay chóng mặt thường bị xem là biểu hiện "bình thường của mùa hè". Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng kiệt sức do nóng và cần được xử lý kịp thời.

Uống quá nhiều trà, cà phê hoặc rượu bia

Đồ uống chứa caffeine hoặc cồn có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn trong thời tiết nóng bức. Nếu sử dụng, cần cân bằng bằng cách bổ sung đủ nước và điện giải.

Để trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi ở trong phòng nóng

Trẻ em và người lớn tuổi là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng do khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn. Những căn phòng thiếu quạt, điều hòa hoặc thông gió có thể nhanh chóng trở thành môi trường nguy hiểm trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Các bác sĩ lưu ý, say nắng hoàn toàn có thể xảy ra ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nếu cơ thể không kịp tản nhiệt. Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm gồm lú lẫn, ngất xỉu, khó thở, tim đập nhanh, da khô nóng hoặc thân nhiệt tăng cao bất thường.

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sức khỏe không chỉ bắt đầu từ ngoài trời mà còn ngay trong chính không gian sống hằng ngày.