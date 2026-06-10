Tại sao một số người cảm thấy bồn chồn sau khi uống cà phê? 10/06/2026 15:13

(PLO)- Cà phê giúp tăng năng lượng, nhưng cũng có thể khiến một số người cảm thấy hồi hộp, căng thẳng và mất ngủ.

Theo Times Now, cà phê giúp tăng sự tỉnh táo và tập trung nhờ hàm lượng caffeine. Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng giống nhau với thức uống này. Trong khi nhiều người có thể uống vài tách mỗi ngày mà không gặp vấn đề gì, một số người lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh hoặc khó ngủ chỉ sau một lượng nhỏ.

Trong khi một số người có thể uống vài tách mà không gặp vấn đề gì, những người khác có thể cảm thấy lo lắng chỉ sau một tách.

Caffeine tác động đến cơ thể ra sao?

Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn adenosine, chất hóa học trong não có vai trò tạo cảm giác thư giãn và buồn ngủ. Khi adenosine bị ức chế, não bộ trở nên tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời hệ thần kinh cũng có thể bị kích thích quá mức.

Kết quả là một số người xuất hiện các triệu chứng như:

Tim đập nhanh

Đổ mồ hôi

Run tay chân

Bồn chồn, căng thẳng

Lo lắng hoặc bất an

Ở những người nhạy cảm, các biểu hiện này đôi khi giống với triệu chứng của một cơn hoảng loạn.

Vì sao có người nhạy cảm với caffeine hơn?

Mức độ dung nạp caffeine khác nhau ở mỗi người. Một số yếu tố có thể làm tăng độ nhạy cảm gồm:

Yếu tố di truyền

Thiếu ngủ

Căng thẳng kéo dài

Rối loạn lo âu

Một số loại thuốc

Uống cà phê khi bụng đói

Những người thường xuyên căng thẳng hoặc có tiền sử lo âu thường dễ gặp các tác dụng phụ của caffeine hơn.

Bao nhiêu cà phê là đủ?

Các chuyên gia cho rằng người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ tối đa khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương 3-4 tách cà phê thông thường.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức tham khảo. Điều quan trọng là lắng nghe phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện tình trạng hồi hộp, mất ngủ hoặc lo lắng sau khi uống cà phê, có thể bạn cần giảm lượng caffeine tiêu thụ.

Cách hạn chế cảm giác bồn chồn khi uống cà phê

Để giảm tác dụng phụ của caffeine, bạn có thể:

Ăn nhẹ trước khi uống cà phê.

Giảm số lượng cà phê tiêu thụ mỗi ngày.

Chọn cà phê ít caffeine hoặc không caffeine.

Tránh uống cà phê vào buổi chiều và tối.

Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Lắng nghe cơ thể

Cà phê không gây hại cho đa số người dùng khi được sử dụng điều độ. Tuy nhiên, với những người nhạy cảm, caffeine có thể kích thích hệ thần kinh và gây cảm giác lo lắng hoặc bồn chồn. Nếu thường xuyên gặp các triệu chứng này, việc điều chỉnh lượng cà phê và thời điểm sử dụng có thể giúp bạn tận hưởng lợi ích của cà phê mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.