10 loại trái cây vừa ngon vừa giúp cơ thể bù nước hiệu quả 12/06/2026 09:02

(PLO)- Thay vì chỉ uống nước lọc, bổ sung các loại trái cây giàu nước vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để giải nhiệt, cấp nước và tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể.

Theo VerywellHealth, không chỉ nước lọc, nhiều loại trái cây giàu nước cũng góp phần bổ sung chất lỏng, chất điện giải và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Thêm những loại quả này vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để duy trì trạng thái đủ nước, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc khi vận động nhiều.

1. Dưa chuột

Mặc dù thường được xem là rau, dưa chuột thực chất là một loại quả với hàm lượng nước lên tới khoảng 96%, thuộc nhóm thực phẩm giàu nước nhất. Ngoài khả năng hỗ trợ bù nước, dưa chuột còn cung cấp vitamin K, folate, canxi, kali, magie cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid.

Chứa tới 96% nước, dưa chuột là lựa chọn lý tưởng để cấp nước cho cơ thể, đồng thời bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu.

2. Cà chua

Cà chua chứa khoảng 94% nước và là nguyên liệu quen thuộc trong các món salad, bánh mì kẹp hay món cuốn. Loại quả này giàu vitamin A, C, K, kali và lycopene, chất chống oxy hóa nổi tiếng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Cà chua cũng cung cấp một lượng magie giúp hỗ trợ chức năng cơ bắp.

3. Dưa hấu

Đúng như tên gọi, dưa hấu là “nhà vô địch” về khả năng cấp nước với khoảng 92% thành phần là nước. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa vitamin A, kali, lycopene và citrulline, một axit amin có thể hỗ trợ lưu thông máu và sức khỏe tim mạch.

4. Dâu tây

Dâu tây chứa khoảng 92% nước, đồng thời là nguồn cung cấp vitamin C, folate, mangan và chất xơ. Loại quả này còn giàu anthocyanin và flavonoid, những chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

5. Bưởi

Với khoảng 90% nước, bưởi là lựa chọn lý tưởng để làm món ăn nhẹ hoặc nước ép giải khát. Bưởi cung cấp vitamin C, vitamin A, chất xơ và các hợp chất polyphenol có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Tuy nhiên, người đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc.

6. Dưa lưới

Dưa lưới có hàm lượng nước khoảng 90%, vị ngọt dịu và hương thơm đặc trưng. Loại quả này cung cấp chất xơ, vitamin A và beta-carotene, dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe mắt và hệ miễn dịch.

7. Đào

Khoảng 88% thành phần của quả đào là nước. Ngoài khả năng hỗ trợ bù nước, đào còn chứa chất xơ, vitamin C, vitamin A, vitamin nhóm B, beta-carotene và kali. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các món salad trái cây hoặc món ăn nhẹ mùa hè.

8. Nam việt quất

Nam việt quất tươi chứa khoảng 87% nước và giàu chất xơ, vitamin E, vitamin K, đồng cùng mangan. Đặc biệt, loại quả này chứa proanthocyanidin, hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Vỏ quả cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

9. Dứa

Dứa có khoảng 87% nước, đồng thời cung cấp vitamin C, vitamin B6, đồng, magie, kali và sắt. Vị ngọt thanh tự nhiên của dứa giúp món salad, sinh tố hoặc các món ăn kèm trở nên hấp dẫn hơn mà vẫn hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể.

10. Quả mâm xôi

Dù có kích thước nhỏ, quả mâm xôi chứa khoảng 87% nước. Loại quả này giàu vitamin C, vitamin E, vitamin K, chất xơ, kali, magie, mangan và nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể.