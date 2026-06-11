4 loại thực phẩm gây hại cho lá lách bạn cần tránh 11/06/2026 20:00

(PLO)- Hiện nay có rất ít nghiên cứu về thực phẩm gây hại trực tiếp cho lá lách và cũng không có chế độ ăn kiêng cụ thể nào gọi là "chế độ ăn tốt cho lá lách".

Nhóm thực phẩm gây hại cho lá lách thường là những chất có thể góp phần gây viêm, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh gan. Thực phẩm gây hại cho lá lách cũng có xu hướng gây hại cho gan do hai cơ quan này có mối liên hệ mật thiết.

Các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng, salami, thịt nguội chứa hàm lượng natri, chất béo bão hòa và chất bảo quản cao. Ảnh: AI.



Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng, salami, thịt nguội chứa hàm lượng natri, chất béo bão hòa và chất bảo quản cao. Chúng không trực tiếp gây độc cho lá lách. Tuy nhiên, việc ăn thường xuyên sẽ góp phần gây viêm, tăng huyết áp, ảnh hưởng xấu đến gan và gián tiếp tác động đến lá lách.

Chất béo bão hòa

Hiện có rất ít nghiên cứu trên người về tác động của chất béo bão hòa lên lá lách. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chất béo bão hòa làm tăng mỡ gan và men gan. Tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa khiến các chỉ số này tăng cao hơn.

Đây là những yếu tố nguy cơ gây bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD). Nghiên cứu chỉ ra tình trạng lách to thường đi kèm với bệnh lý MASLD.

Tinh bột tinh chế

Các nghiên cứu hiện nay cung cấp bằng chứng hạn chế về tác động của tinh bột tinh chế đối với lá lách. Tuy nhiên, tinh bột tinh chế có thể làm tăng đường huyết, gây kháng insulin và dẫn đến bệnh gan đa nang (MASLD) theo thời gian.

Bệnh gan là một nguyên nhân gây chứng lách to. Do đó, việc hạn chế tinh bột tinh chế và thay bằng ngũ cốc giàu chất xơ sẽ giúp bảo vệ lá lách.

Rượu

Uống quá nhiều rượu có thể gây tổn thương lá lách và làm teo cơ quan này. Rượu làm tăng tỷ lệ chết tế bào, giảm sự nhân lên của tế bào lá lách. Đồng thời, chất cồn làm thay đổi tín hiệu tế bào và hệ miễn dịch.

Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước lá lách và khả năng thực hiện chức năng miễn dịch. Lạm dụng rượu mãn tính cũng gây ra bệnh gan do rượu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của lá lách.

Lá lách có chức năng gì?

Lá lách nằm ở bên trái cơ thể, phía trên dạ dày và dưới xương sườn, kích thước khoảng bằng nắm tay. Cơ quan này thuộc hệ bạch huyết, giúp cơ thể chống nhiễm trùng và duy trì cân bằng chất lỏng. Lá lách cũng tham gia điều chỉnh lượng máu trong cơ thể.

Một số bệnh lý hoặc chấn thương có thể làm lá lách to ra. Đây không phải là cơ quan thiết yếu, nghĩa là bạn vẫn có thể sống nếu thiếu nó. Khi đó, gan sẽ đảm nhiệm một phần chức năng của lá lách, nhưng cơ thể sẽ giảm bớt khả năng chống nhiễm trùng.