7 loại thức uống buổi sáng tốt cho sức khỏe thận 16/06/2026 09:50

(PLO)- Nước lọc, trà, cà phê hay sữa đậu nành không đường là những lựa chọn tuyệt vời vào đầu ngày giúp tăng cường chức năng lọc và bảo vệ sức khỏe của thận.

Thận đóng vai trò quan trọng giúp loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng huyết áp cao hoặc đường huyết tăng có thể làm suy giảm chức năng của cơ quan này.

Nước rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và cần thiết cho hoạt động lọc chất thải của thận. Ảnh: AI.



Do đó, việc chọn đúng thức uống vào buổi sáng sẽ giúp cấp nước, ổn định đường huyết và cải thiện tim mạch. Dưới đây là 7 gợi ý tốt cho sức khỏe thận của bạn.

Nước lọc

Nước rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và cần thiết cho hoạt động lọc chất thải của thận. Uống nước giúp làm loãng nước tiểu. Việc này còn ức chế một loại hormone gây suy giảm chức năng thận khi nồng độ tăng cao.

Nước lọc giúp cấp nước mà không làm tăng đường huyết như đồ uống có đường. Thức uống nhiều đường vốn là tác nhân gây tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Cà phê

Bạn hoàn toàn có thể bổ sung cà phê vào thói quen buổi sáng, miễn là tránh dùng siro hoặc quá nhiều đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa cà phê với việc giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Dù caffeine ở mức vừa phải an toàn với hầu hết người lớn, tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn thương mạch máu thận.

Một tách cà phê 240 ml chứa khoảng 95 mg caffeine. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị không tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày.

Trà xanh

Trà xanh không đường là một thức uống tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và thận. Trà xanh không chỉ giúp cấp nước mà còn cung cấp các hợp chất thực vật có lợi gọi là polyphenol, đặc biệt là catechin. Hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh.

Một tách trà xanh chứa khoảng 29 mg caffeine, ít hơn nhiều so với cà phê. Đây là lựa chọn phù hợp cho người nhạy cảm với chất này.

Trà đen

Trà đen có tác dụng cấp nước và chứa flavonoid. Đây là các hợp chất thực vật chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch và thận tốt hơn.

Nghiên cứu năm 2023 cho thấy người uống khoảng 3,5 tách trà mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh suy thận cấp thấp hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu quan sát, chưa chứng minh trà là nguyên nhân trực tiếp mang lại lợi ích.

Tiêu thụ trà đen còn liên quan đến việc giảm huyết áp, giúp thận hoạt động tốt hơn. Một tách trà đen chứa khoảng 47 mg caffeine, mức trung bình giữa trà xanh và cà phê.

Sinh tố không đường

Sinh tố hỗ trợ sức khỏe thận một cách gián tiếp nhờ cung cấp chất xơ cho bữa sáng. Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Các thực phẩm giàu chất xơ như quả mọng, bơ, chà là, hạt chia và hạt lanh giúp duy trì huyết áp và mức cholesterol ổn định.

Bạn nên tự làm sinh tố tại nhà từ trái cây và rau củ tươi. Các loại đóng gói sẵn thường chứa nhiều đường bổ sung hoặc các thành phần chế biến kỹ.

Sữa đậu nành không đường

Sữa đậu nành giàu protein thực vật, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả, giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều protein thực vật có thể giảm tới 23% nguy cơ mắc bệnh lý này.

Sữa đậu nành cũng chứa isoflavone, hợp chất thực vật hỗ trợ tim mạch. Tuy nhiên, người đã mắc bệnh thận cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì thức uống này chứa nhiều kali và phốt pho.

Kefir

Kefir là đồ uống lên men giống sữa chua, chứa protein, canxi và các lợi khuẩn (probiotic). Thực phẩm lên men như kefir giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn.

Các nhà khoa học rất quan tâm đến "trục ruột-thận". Sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột có thể gây viêm nhiễm và sản sinh các hợp chất gây hại cho thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ sữa chua và các thực phẩm chứa men vi sinh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.