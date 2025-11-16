Người Việt hay mắc 7 sai lầm này khi uống trà: Lưu ý để bảo vệ gan, đường ruột 16/11/2025 13:31

(PLO)- Các thói quen uống trà không đúng cách có thể âm thầm hủy hoại những lợi ích sức khỏe đáng quý của loại thức uống này.

Lợi ích sức khỏe của việc uống trà rất đáng chú ý, nhưng chỉ khi bạn sử dụng đúng cách.

Uống trà ngay khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Mặc dù uống trà mang lại những lợi ích sức khỏe ấn tượng, nhưng một vài sai lầm phổ biến khi uống trà có thể âm thầm phá hủy tất cả những lợi ích đó. Từ việc uống trà sai thời điểm đến việc vô tình nạp quá nhiều đường, những thói quen này có thể gây hại cho đường ruột và gan của bạn mà bạn không hề hay biết.

Bác sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại California, đã chỉ ra bảy sai lầm tồi tệ nhất khi uống trà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột và gan của bạn.

Uống trà khi bụng đói

Tiến sĩ Sethi giải thích rằng việc uống trà ngay khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Điều này dẫn đến trào ngược axit, buồn nôn và khó chịu ở bụng.

Đường và trà có đường

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhấn mạnh rằng uống trà đá và trà sữa có đường thường chứa ít nhất 30 đến 40 gram đường. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cũng như tiểu đường.

Trà "giải độc" hoặc trà giảm cân

Tiến sĩ Sethi cảnh báo không nên dùng các loại trà thải độc hoặc trà giảm cân, vì chúng chủ yếu chứa thuốc nhuận tràng. Những sản phẩm này có thể gây mất nước, mất cân bằng điện giải và thậm chí gây hại cho đường ruột.

Lạm dụng chiết xuất trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, Tiến sĩ Sethi khuyên bạn nên chọn trà xanh nguyên chất, pha tươi thay vì thực phẩm bổ sung. Trong một số trường hợp hiếm gặp, thực phẩm bổ sung có thể gây độc cho gan.

Trà siêu nóng

Tiến sĩ Sethi chỉ ra rằng nghiên cứu cho thấy việc uống trà ở nhiệt độ trên 65 độ C thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Trà sữa hoặc trà xanh vào đêm khuya

Vì caffeine mất vài giờ để đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khuyến cáo không nên uống trà sữa hoặc thậm chí trà xanh vào buổi tối muộn. Caffeine còn sót lại sẽ "làm gián đoạn giấc ngủ, mà gan cần được phục hồi".

Quá tải trà sữa trân châu

Uống trà sữa trân châu hảo hạng thực chất chỉ là một đống đường và tinh bột. Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, lượng đường dư thừa và trân châu chứa nhiều tinh bột có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin và gan nhiễm mỡ.