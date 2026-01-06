Tại sao cà phê đen lại tốt hơn trà? 06/01/2026 15:34

(PLO) - Cà phê đen được nhiều người lựa chọn hơn trà nhờ hàm lượng caffeine cao, không chứa calo và giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng tỉnh táo và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Theo Times Now, cà phê đen và trà đều là những thức uống quen thuộc, xuất hiện trong thói quen sinh hoạt hằng ngày của hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, trong khi trà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, thì cà phê đen lại thường được ưu ái hơn nhờ khả năng đánh thức tinh thần nhanh chóng, hương vị đậm đà và nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống buổi sáng giúp tỉnh táo, tập trung và hỗ trợ lối sống năng động, cà phê đen là lựa chọn nổi bật hơn.

Hàm lượng caffeine cao, tăng tỉnh táo hiệu quả

Hàm lượng caffeine trong đồ uống có thể thay đổi tùy cách pha, nhưng trung bình một tách cà phê đen chứa khoảng 95 miligam caffeine, cao gần gấp đôi so với 26–48 mg trong một tách trà đen. Nhờ đó, cà phê giúp cải thiện sự tỉnh táo, phản xạ và khả năng tập trung – đặc biệt hữu ích vào buổi sáng sớm hoặc những ngày làm việc kéo dài.

Không chứa calo, thân thiện với kiểm soát cân nặng

Cà phê đen nguyên chất hoàn toàn không chứa calo, miễn là không thêm đường, sữa hay kem béo. Điều này giúp cà phê trở thành thức uống lý tưởng cho những người đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh hoặc kiểm soát cân nặng. Trong khi đó, trà dù ít calo nhưng thường được dùng kèm đường, sữa hoặc mật ong, khiến tổng năng lượng nạp vào dễ tăng lên.

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe lâu dài

Cà phê đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là axit chlorogenic, có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và góp phần bảo vệ tim mạch. Mặc dù trà cũng giàu polyphenol, song các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê đa dạng hơn, giúp mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ hiệu suất thể chất

Caffeine trong cà phê được xem là “trợ thủ” quen thuộc của các vận động viên. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung caffeine ở mức vừa phải (khoảng 1,4–2,7 mg/kg trọng lượng cơ thể) có thể giúp cải thiện sức bền và hiệu suất vận động, đặc biệt trong các hoạt động đòi hỏi thể lực kéo dài.

Hỗ trợ giảm cân

Caffeine thúc đẩy quá trình phân giải mỡ, tăng sinh nhiệt và cải thiện khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể. Nhờ đó, cà phê đen có thể hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên, nhất là khi kết hợp với chế độ ăn uống và vận động hợp lý. Dù trà cũng chứa caffeine, nhưng tác động tiêu hao năng lượng từ cà phê thường rõ rệt hơn.

Hương vị đậm đà, đa dạng trải nghiệm

Cà phê đen có hương vị đậm đà, đầy đặn mà hầu hết mọi người đều yêu thích và thưởng thức. Sự đa dạng về các loại và hương vị cà phê từ khắp nơi trên thế giới mang đến nhiều trải nghiệm vị giác khác nhau. Trà tuy có sức hấp dẫn riêng, nhưng lại thiếu đi sự đậm đà mà những người yêu thích cà phê mong muốn.

Cả cà phê và trà đều hỗ trợ giảm cân và bảo vệ chống lại một số bệnh mãn tính thông qua các quá trình trao đổi chất khác nhau, nhưng hàm lượng caffeine cao trong cà phê mang lại năng lượng dồi dào hơn, trong khi sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine trong trà giúp tăng năng lượng một cách từ từ hơn.

Cả hai loại đồ uống này đều tốt cho sức khỏe và an toàn khi dùng ở mức độ vừa phải, vì vậy việc lựa chọn có thể phụ thuộc vào sở thích cá nhân hoặc độ nhạy cảm của bạn với caffeine.