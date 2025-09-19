Vì sao bạn nên chọn cà phê đen thay cho cà phê sữa? 19/09/2025 07:56

(PLO)- Nếu bạn muốn một lựa chọn vừa tốt cho sức khỏe vừa giữ được sự tỉnh táo và tập trung, cà phê đen chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Theo Doctor NDTV, cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, nhưng lựa chọn giữa cà phê đen và cà phê sữa lại tạo nên sự khác biệt lớn, không chỉ về hương vị mà còn về lợi ích sức khỏe. Chuyển sang cà phê đen có thể mang đến nhiều điểm cộng mà bạn không ngờ tới.

Ít calo, phù hợp cho người kiểm soát cân nặng

Khác với cà phê sữa chứa đường và sữa đặc, cà phê đen gần như không có calo. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kiểm soát cân nặng hoặc giảm lượng đường nạp vào cơ thể.

Giàu chất chống oxy hóa

Cà phê đen chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Hỗ trợ giảm cân

Caffeine trong cà phê đen có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy đốt cháy chất béo nhanh hơn. Nhờ đó, việc uống cà phê đen có thể hỗ trợ đáng kể cho những ai đang nỗ lực giảm cân.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống không chỉ thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe, cà phê đen là lựa chọn hàng đầu. Ảnh: Pexels

Tăng cường thể lực và sự tỉnh táo

Caffeine giúp giải phóng adrenaline, mang lại cảm giác tỉnh táo, tập trung hơn và nâng cao hiệu suất vận động. Nhiều vận động viên thường uống cà phê đen trước khi tập luyện để đạt hiệu quả cao hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, uống cà phê đen thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như Parkinson, Alzheimer và tiểu đường loại 2.

Giữ trọn hương vị nguyên bản

Không cần thêm đường hay sữa, cà phê đen lưu giữ trọn vẹn vị đắng thanh, hậu ngọt đặc trưng. Đồng thời, việc pha chế cũng cực kỳ đơn giản và nhanh gọn.