Vì sao bạn nên chọn cà phê đen thay cho cà phê sữa?

Podcast:
Theo Doctor NDTV, cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, nhưng lựa chọn giữa cà phê đen và cà phê sữa lại tạo nên sự khác biệt lớn, không chỉ về hương vị mà còn về lợi ích sức khỏe. Chuyển sang cà phê đen có thể mang đến nhiều điểm cộng mà bạn không ngờ tới.
Ít calo, phù hợp cho người kiểm soát cân nặng
Khác với cà phê sữa chứa đường và sữa đặc, cà phê đen gần như không có calo. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kiểm soát cân nặng hoặc giảm lượng đường nạp vào cơ thể.
Giàu chất chống oxy hóa
Cà phê đen chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm.
Hỗ trợ giảm cân
Caffeine trong cà phê đen có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy đốt cháy chất béo nhanh hơn. Nhờ đó, việc uống cà phê đen có thể hỗ trợ đáng kể cho những ai đang nỗ lực giảm cân.
Tăng cường thể lực và sự tỉnh táo
Caffeine giúp giải phóng adrenaline, mang lại cảm giác tỉnh táo, tập trung hơn và nâng cao hiệu suất vận động. Nhiều vận động viên thường uống cà phê đen trước khi tập luyện để đạt hiệu quả cao hơn.
Giảm nguy cơ mắc bệnh
Các nghiên cứu khoa học cho thấy, uống cà phê đen thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như Parkinson, Alzheimer và tiểu đường loại 2.
Giữ trọn hương vị nguyên bản
Không cần thêm đường hay sữa, cà phê đen lưu giữ trọn vẹn vị đắng thanh, hậu ngọt đặc trưng. Đồng thời, việc pha chế cũng cực kỳ đơn giản và nhanh gọn.