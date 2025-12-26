Người bị huyết áp cao cần tránh dùng thực phẩm chức năng nào? 26/12/2025 09:02

(PLO)- Kiểm soát huyết áp cao là việc cần thiết để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đau tim hoặc đột quỵ.

Để kiểm soát huyết áp cao tốt nhất, người bệnh cần tránh một số loại thực phẩm chức năng vì chúng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị.

Rễ cam thảo là loại thảo dược thường dùng làm chất tạo hương vị trong thực phẩm và y học cổ truyền. Ảnh: AI.



Vitamin D liều cao

Vitamin D cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể như sức khỏe xương và giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể giúp điều trị huyết áp cao với liều lượng từ tương đương 5 đến 200 microgam mỗi ngày.

Tuy nhiên, liều lượng lớn hơn 250 microgam mỗi ngày có thể dẫn đến các tác dụng phụ nguy hiểm như tăng canxi huyết. Tình trạng này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe theo thời gian, bao gồm cả việc làm tăng huyết áp. Ngoài ra, vitamin D liều cao cũng có thể tương tác với một số thuốc lợi tiểu dùng trong điều trị huyết áp, khiến cơ thể không đào thải đủ canxi.

Rễ cam thảo

Rễ cam thảo là loại thảo dược thường dùng làm chất tạo hương vị trong thực phẩm và y học cổ truyền. Tuy nhiên, cam thảo chứa axit glycyrrhizic (GA), một thành phần có thể làm tăng huyết áp và gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần 100 miligam GA mỗi ngày đã có thể gây ảnh hưởng xấu.

Các chất bổ sung chứa GA có thể tương tác với thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp, làm tăng nồng độ natri và giảm nồng độ kali trong cơ thể. Sự sụt giảm kali này, khi kết hợp với thuốc lợi tiểu, có thể dẫn đến nồng độ kali thấp ở mức nguy hiểm.

Cây St. John's Wort

Cây St. John's wort (Hypericum perforatum) thường được dùng để điều trị các triệu chứng trầm cảm và mãn kinh. Dù có lịch sử sử dụng lâu đời, loại cây này có thể tương tác nguy hiểm với nhiều loại thuốc. Nó làm giảm tác dụng của một số loại thuốc điều trị huyết áp cao như Procardia (nifedipine), Talinolol hay Verelan (verapamil). Những tương tác này xảy ra do thành phần của cây ngăn cản sự hấp thụ thuốc vào cơ thể như bình thường.

Cây Arnica

Arnica là loài hoa thuộc họ hướng dương, thường được dùng ngoài da để làm dịu vết bầm tím và sưng tấy. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên uống loại cây này. Việc uống arnica có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như tăng huyết áp, tăng chảy máu, nôn mửa, tiêu chảy và tổn thương tim cũng như các cơ quan khác.

Cam đắng

Thực phẩm bổ sung từ cam đắng thường được sử dụng để hỗ trợ giảm cân và cải thiện hiệu suất thể thao. Cam đắng chứa p-Synephrine, một chất kích thích có cơ chế tương tự như ephedrine (hoạt chất đã bị cấm vì nguy cơ gây đột quỵ và đau tim).

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm chức năng từ cam đắng có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim đáng kể. Tuy nhiên, cam đắng có trong thực phẩm và đồ uống thông thường không có khả năng gây ra các tác dụng phụ này. Người bệnh nên trao đổi với chuyên gia y tế trước khi có ý định sử dụng các loại chiết xuất từ cam đắng.

Lưu ý an toàn

Mỗi người có thể phản ứng khác nhau với các loại thực phẩm bổ sung tùy thuộc vào di truyền, chế độ ăn, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại vitamin hay thực phẩm chức năng nào, người bệnh nên tham vấn ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn và tránh các tương tác thuốc không mong muốn.