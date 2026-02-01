6 lời khuyên thiết yếu để hạ huyết áp cao theo hướng dẫn mới 01/02/2026 10:18

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ đã cập nhật hướng dẫn mới. Mục tiêu nhằm giúp người bệnh giảm chỉ số huyết áp hiệu quả hơn.

Đối với những người bị huyết áp cao, đây là sáu điểm chính cần lưu ý từ hướng dẫn mới. Ảnh: AI.

Theo Tiến sĩ Daniel W. Jones, Chủ tịch ủy ban soạn thảo hướng dẫn Mỹ, đối với những người bị huyết áp cao, đây là sáu điểm chính cần lưu ý từ hướng dẫn mới.

Bắt đầu dùng thuốc sớm hơn

Các hướng dẫn mới khuyên bác sĩ nên kê đơn thuốc cho bệnh nhân huyết áp cao sớm hơn. Điều này đặc biệt cần thiết nếu việc thay đổi lối sống trong 3 đến 6 tháng không mang lại hiệu quả.

Theo ông Jones, nghiên cứu mới xác nhận huyết áp cao là một yếu tố gây suy giảm nhận thức. Ngay cả khi bắt đầu dùng thuốc, bác sĩ vẫn khuyến khích bạn duy trì các thói quen lành mạnh. Việc tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng luôn đóng vai trò quan trọng.

Giảm lượng muối tiêu thụ hơn nữa

Bản cập nhật vẫn khuyến cáo hạn chế lượng natri xuống dưới 2.300 mg mỗi ngày (khoảng một thìa cà phê muối). Mục tiêu lý tưởng là không quá 1.500 mg mỗi ngày.

AHA khuyên người dùng nên kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm đóng gói. Tại nhà hàng, bạn có thể yêu cầu giảm muối hoặc phục vụ nước sốt riêng. Khi nấu ăn tại nhà, hãy thử dùng các chất thay thế muối có chứa kali. Đồng thời, bạn nên bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina, nấm và dưa lưới.

Cố gắng bỏ hoặc hạn chế uống rượu

Các hướng dẫn mới khuyến cáo người bệnh nên kiêng rượu. Nếu có uống, nam giới không nên quá hai ly và nữ giới không quá một ly mỗi ngày.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy mỗi đồ uống có cồn bổ sung có thể làm tăng huyết áp theo thời gian. Điều này xảy ra ngay cả ở những người không bị huyết áp cao từ trước.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng có liên quan trực tiếp đến bệnh tim. Hướng dẫn mới khuyên người dân nên tập thể dục và kết hợp các kỹ thuật giảm căng thẳng như yoga, hít thở sâu và thiền.

Bản cập nhật vẫn khuyến nghị duy trì 75-150 phút tập thể dục mỗi tuần. Các hoạt động phù hợp bao gồm đi bộ nhanh, tập luyện với dây kháng lực hoặc tạ.

Giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể

Hướng dẫn mới khuyến nghị người lớn thừa cân hoặc béo phì nên giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể. Bạn nên trao đổi với bác sĩ về việc thay đổi chế độ ăn hoặc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ phù hợp.

Áp dụng chế độ ăn DASH

Hướng dẫn năm 2025 tiếp tục khuyến khích chế độ ăn DASH. Chế độ này tập trung giảm muối và tăng cường rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt. Người bệnh cũng nên ưu tiên các loại đậu, sữa ít béo, thịt gia cầm và cá.

Biết chỉ số huyết áp của bạn là điều cần thiết

Việc biết chỉ số huyết áp của mình là rất quan trọng để hưởng lợi từ những hướng dẫn mới. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Allen Taylor, nhiều người hiện nay vẫn chưa quan tâm đúng mức đến chỉ số này.

Tiến sĩ Taylor khuyên mỗi gia đình nên có máy đo huyết áp tại nhà. Bạn hãy chia sẻ kết quả đo với bác sĩ và báo cáo bất kỳ thay đổi nào để điều chỉnh lối sống hoặc thuốc men kịp thời.