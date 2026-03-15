Vì sao phụ nữ dễ tăng cân sau tuổi 40? 15/03/2026 13:08

(PLO)- Bước sang tuổi 40, nhiều phụ nữ dễ tăng cân do biến động nội tiết tố, trao đổi chất chậm lại và mất cơ bắp, nhưng duy trì vận động, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc có thể giúp kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe.

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ nhận thấy cân nặng tăng lên dù chế độ ăn uống và sinh hoạt không thay đổi nhiều. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở giai đoạn trung niên, chủ yếu liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố, quá trình trao đổi chất chậm lại và những biến động trong lối sống.

Theo Times Now, dưới đây là những nguyên nhân đáng chú ý khiến phụ nữ dễ tăng cân sau tuổi 40.

Thay đổi nội tiết tố

Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nồng độ estrogen và progesterone bắt đầu dao động rồi giảm dần. Sự thay đổi này khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng thay vì hông và đùi như trước.

Trao đổi chất chậm lại

Khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng chậm lại một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ đốt cháy ít calo hơn, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Vì vậy, chế độ ăn uống trước đây từng giúp giữ cân nặng ổn định có thể khiến bạn dễ tăng cân hơn theo thời gian.

Một nguyên nhân quan trọng là khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác. Khi cơ bắp ít đi, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng kém hiệu quả hơn. Phần calo dư thừa vì thế dễ tích tụ lại và chuyển thành mỡ.

Suy giảm khối lượng cơ bắp

Sau tuổi 30, khối lượng cơ bắp có thể giảm khoảng 3-8% mỗi thập kỷ và tốc độ này thường tăng nhanh hơn ở giai đoạn trung niên. Trong khi đó, cơ bắp lại là mô tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với mỡ.

Vì vậy, khi khối lượng cơ giảm đi, tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể cũng giảm theo. Điều này khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ hơn, đồng thời làm thay đổi thành phần cơ thể, ngay cả khi cân nặng trên bàn cân không tăng quá nhiều.

Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích phụ nữ sau tuổi 40 nên duy trì các bài tập tăng cường sức mạnh để bảo vệ khối cơ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Thiếu ngủ và căng thẳng

Tuổi trung niên thường đi kèm với nhiều áp lực từ công việc, gia đình và cuộc sống, khiến tình trạng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ trở nên phổ biến hơn.

Sự thay đổi hormone có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi căng thẳng kéo dài khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol, hormone liên quan đến việc tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng.

Rối loạn giấc ngủ làm tăng đột biến hormone gây căng thẳng, bao gồm cả cortisol.

Bên cạnh đó, ngủ không đủ giấc còn làm rối loạn các hormone điều chỉnh cảm giác đói như ghrelin và leptin, khiến cơ thể dễ cảm thấy đói hơn và thèm những thực phẩm giàu năng lượng.

Ít vận động hơn

Ở độ tuổi trung niên, lịch trình bận rộn, trách nhiệm gia đình và áp lực công việc có thể khiến nhiều phụ nữ ít thời gian dành cho việc tập luyện hơn.

Khi mức độ hoạt động thể chất giảm, lượng năng lượng tiêu hao cũng giảm theo, góp phần làm chậm quá trình trao đổi chất và thúc đẩy tăng cân. Ngay cả những thay đổi nhỏ như đi lại ít hơn, giảm số bước mỗi ngày hoặc bỏ thói quen tập thể dục cũng có thể tích lũy thành sự gia tăng cân nặng theo thời gian.

Tăng cân sau tuổi 40 có thể kiểm soát được

Mặc dù tăng cân sau tuổi 40 là hiện tượng khá phổ biến, các chuyên gia cho rằng đây không phải là điều không thể tránh khỏi. Việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập luyện sức mạnh thường xuyên, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng hiệu quả có thể giúp phụ nữ giữ cân nặng ổn định và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chuyển hóa.

Hiểu rõ những thay đổi sinh học của cơ thể ở giai đoạn trung niên sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và thích nghi với một giai đoạn mới của cuộc sống.