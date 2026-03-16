Uống cà phê đúng cách giúp giảm 11% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 16/03/2026 08:22

Chuyên gia dinh dưỡng phân tích vai trò của caffeine trong cà phê và chất chống oxy hóa trong quá trình giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cà phê đen không làm tăng đường huyết ngay lập tức nhưng caffeine có thể làm giảm độ nhạy insulin tạm thời. Ảnh: AI.

Với nhiều người, ngày mới chỉ bắt đầu khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Ngoài việc tăng tỉnh táo, cà phê còn mang lại lợi ích trao đổi chất đáng kinh ngạc. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê vừa phải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Avni Kaul, cà phê chứa các hợp chất ảnh hưởng đến đường huyết và độ nhạy insulin. Một số thành phần giúp phòng bệnh, nhưng caffeine có thể gây tác động trái chiều với người đang điều trị. Hiểu rõ tác động của cà phê là chìa khóa để duy trì thói quen lành mạnh.

Cà phê có thực sự giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2?

Nghiên cứu lớn năm 2013 chỉ ra người tăng thêm một tách cà phê mỗi ngày trong bốn năm giảm 11% nguy cơ tiểu đường. Ngược lại, người giảm lượng cà phê tiêu thụ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 17%.

Bà Kaul giải thích cà phê giàu polyphenol, chất chống oxy hóa giúp chống viêm liên quan đến tiểu đường và tim mạch. Cà phê cũng chứa magiê và crom hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo uống cà phê không thể thay thế chế độ ăn cân bằng.

Ảnh hưởng đến độ nhạy insulin

Cà phê đen không làm tăng đường huyết ngay lập tức nhưng caffeine có thể làm giảm độ nhạy insulin tạm thời. Điều này khiến cơ thể khó sử dụng glucose hiệu quả, nhất là với người đã mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, axit chlorogenic trong cà phê có thể cải thiện chuyển hóa glucose và trung hòa tác dụng phụ của caffeine. Do phản ứng mỗi người khác nhau, việc theo dõi lượng đường huyết sau khi uống cà phê là rất quan trọng.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất giúp kiểm soát đường huyết

Thời điểm uống cà phê đóng vai trò rất quan trọng. Nghiên cứu trên Tạp chí Y học Colombia cho thấy dùng caffeine trước khi tập thể dục giúp hạn chế tăng đường huyết. Một ly cà phê đen nguyên chất trước khi vận động hỗ trợ ổn định đường huyết, miễn là không pha thêm đường hay kem.

Các chất phụ gia có đường sẽ làm mất lợi ích của cà phê bằng cách tăng calo và lượng đường trong máu.

Cà phê không caffeine có tốt hơn?

Với người lo ngại tác động của caffeine đến huyết áp, cà phê không caffeine là lựa chọn an toàn. Loại này vẫn giữ được chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi mà không gây kích thích.

Chuyên gia Avni Kaul lưu ý cà phê không caffeine giúp tận dụng các hợp chất có lợi và giảm nguy cơ tăng huyết áp đột ngột. Đây là yếu tố quan trọng với người tiểu đường vốn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.