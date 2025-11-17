Kiểm soát bệnh tiểu đường bằng 10 thực phẩm trong ‘chế độ ăn uống cân bằng’ 17/11/2025 16:11

(PLO)- Chuyên gia tư vấn 10 lựa chọn thực phẩm đơn giản để kiểm soát bệnh tiểu đường, giúp người bệnh vẫn có thể thưởng thức món ăn yêu thích mà không cần ăn kiêng nghiêm ngặt.

Việc kiểm soát bệnh tiểu đường không chỉ đơn giản là tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm thông minh và bền vững, vừa hỗ trợ sức khỏe, vừa cho phép bạn thưởng thức bữa ăn.

Rau củ không chứa tinh bột như rau lá xanh, súp lơ, bắp cải và đậu giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những thực phẩm có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, đồng thời cho phép bạn thưởng thức nhiều hương vị thơm ngon.

Trước tiên, hãy tập trung vào carbohydrate tốt, đặc biệt là những loại có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Những thực phẩm này giải phóng glucose chậm vào máu, giúp bạn tránh được tình trạng năng lượng tăng vọt và sụt giảm đột ngột.

Hãy bổ sung carbohydrate phức hợp như các loại đậu, lúa mì vỡ, yến mạch, kê ngọc trai và các loại kê khác vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng cung cấp cho cơ thể bạn năng lượng lâu dài và chất xơ thiết yếu. Hơn nữa, chúng còn có hương vị tuyệt vời.

Rau không chứa tinh bột

Rau củ không chứa tinh bột như rau lá xanh, súp lơ, bắp cải và đậu. Những loại rau này ít calo nhưng giàu chất dinh dưỡng. Chúng giúp bạn đạt được mục tiêu ăn kiêng bằng cách bổ sung khối lượng lớn và các chất dinh dưỡng quan trọng vào bữa ăn.

Hạn chế tinh bột tinh chế

Carbohydrate có thể tốt cho bạn, nhưng carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, bánh ngọt và đồ uống có đường có thể gây ra vấn đề về lượng đường trong máu. Thay vì ngũ cốc tinh chế, hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như bánh mì nguyên cám.

Protein nạc

Các nguồn protein nạc, chẳng hạn như cá, trứng, phô mai tươi, đậu lăng và đậu phụ, rất quan trọng để duy trì lượng đường trong máu ổn định. Hãy đảm bảo bổ sung nguồn protein vào mỗi bữa ăn để kiểm soát cơn thèm ăn suốt cả ngày.

Chất béo lành mạnh

Chất béo không hề có hại. Thực tế, chất béo không bão hòa có trong các loại thực phẩm như bơ, các loại hạt, hạt giống và dầu ô liu có thể giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

Những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, vì vậy việc bổ sung những chất béo này vào chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng chúng một cách điều độ; ăn quá nhiều ngay cả chất béo lành mạnh cũng có thể dẫn đến tăng cân.

Ăn ít bữa hơn và thường xuyên hơn

Ăn nhiều bữa nhỏ và thường xuyên hơn rất hữu ích. Phương pháp này giúp duy trì mức năng lượng ổn định và giảm biến động lượng đường trong máu. Đây là một cách thiết thực để kiểm soát cơn đói suốt cả ngày mà không gây quá tải cho hệ thống tiêu hóa trong bất kỳ bữa ăn nào.

Giữ đủ nước

Uống đủ nước hỗ trợ tiêu hóa và giúp thận loại bỏ glucose dư thừa một cách hiệu quả. Nước lọc, trà thảo mộc, hoặc thậm chí nước có ga với một lát chanh có thể giúp bạn sảng khoái và khỏe mạnh.

Kết hợp protein và chất xơ

Khi bạn ăn carbohydrate, việc bổ sung protein hoặc chất xơ có thể giúp làm chậm tốc độ hấp thụ glucose của cơ thể. Cách tiếp cận này không chỉ giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định mà còn làm cho bữa ăn của bạn trở nên thú vị hơn.

Ăn uống chánh niệm

Tập trung vào việc thưởng thức đa dạng các loại thực phẩm thay vì chỉ tránh một số loại nhất định. Hãy linh hoạt trong chế độ ăn uống. Bạn có thể ăn tất cả các loại thực phẩm một cách điều độ.

Hãy đưa ra những lựa chọn thông minh, chẳng hạn như chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế và chọn đồ nướng thay vì đồ chiên. Việc nhận thức và chủ động về những gì bạn ăn có thể cải thiện bữa ăn của bạn.

Thưởng thức đồ ăn của bạn

Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là bạn phải từ bỏ những món ăn yêu thích. Điều quan trọng là tìm cách thưởng thức chúng đồng thời đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Hãy tập trung vào việc cân bằng hương vị tuyệt vời với việc chú ý đến sức khỏe của bạn.