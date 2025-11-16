Chế độ ăn cho người tiểu đường: 7 Bí quyết kiểm soát đường huyết trong mùa lạnh 16/11/2025 08:24

(PLO)- Kiểm soát đường huyết trong mùa lạnh là một thách thức lớn cho người bệnh tiểu đường.

Khí lạnh khiến người ta lười vận động và có xu hướng ăn thực phẩm giàu năng lượng, điều này dễ khiến đường huyết trong máu tăng vọt. Dưới đây là 7 chế độ ăn uống khoa học giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết hiệu quả trong mùa đông.

Các loại rau xanh đúng mùa rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là magiê, và có hàm lượng carbohydrate thấp. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bữa sáng ấm áp, giàu chất xơ

Một bữa sáng nóng ấm, giàu chất xơ giúp ổn định glucose, cung cấp năng lượng bền vững và mang lại cảm giác dễ chịu khi thời tiết lạnh.

Người bệnh tiểu đường nên chọn ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết (GI) thấp như yến mạch, lúa mạch, hoặc cháo từ các loại hạt. Những thực phẩm này hỗ trợ giải phóng glucose chậm hơn và tăng cảm giác no.

Mẹo: Có thể thêm quế để hỗ trợ chức năng insulin và bổ sung các loại hạt (hạnh nhân, óc chó) để tăng chất béo lành mạnh.

Thực hành: Dùng cháo yến mạch hoặc cháo hạt phủ hạnh nhân băm nhỏ và một chút quế.

Bổ sung rau xanh mùa đông

Các loại rau xanh đúng mùa như rau cải xoăn, rau bina, hoặc các loại rau lá khác rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là magiê, và có hàm lượng carbohydrate thấp. Chúng hỗ trợ cân bằng glucose và tăng cường miễn dịch — hai yếu tố vô cùng quan trọng trong mùa đông.

Gợi ý: Thêm rau xanh vào các món súp, đậu hầm, hoặc xào nhẹ với tỏi.

Tiêu thụ rau củ một cách ý thức

Các loại củ phổ biến vào mùa đông như khoai lang, cà rốt, củ cải, và củ dền rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường cần lưu ý ăn điều độ vì một số loại củ có hàm lượng carbohydrate tự nhiên cao.

Nên rang hoặc hấp để giữ lại chất dinh dưỡng tối đa.

Tránh thêm kem, bơ hoặc chiên, vì chúng làm tăng đáng kể lượng calo và chất béo bão hòa.

Chọn các loại hạt để ăn vặt lành mạnh

Ăn vặt thông minh là chìa khóa để ngăn ngừa sự biến động đường huyết. Một nắm nhỏ hạnh nhân, óc chó, hạt lanh hoặc hạt chia cung cấp chất béo lành mạnh, hỗ trợ cảm giác no và ổn định đường huyết giữa các bữa ăn chính.

Nguyên tắc: Chỉ nên giới hạn lượng tiêu thụ ở mức khoảng 15 – 20 gram để tránh dư thừa calo.

Giữ nước cho cơ thể bằng trà thảo mộc

Việc bù nước dễ bị bỏ quên vào mùa lạnh, nhưng lại rất cần thiết để kiểm soát đường huyết. Trà thảo mộc ấm là giải pháp lý tưởng giúp hỗ trợ tiêu hóa, duy trì độ ẩm và thúc đẩy quá trình trao đổi chất một cách nhẹ nhàng.

Nên chọn trà gừng, trà quế, trà hoa cúc, hoặc trà bạc hà.

Tuyệt đối tránh uống trà sữa có đường, sô cô la nóng và cà phê có hương vị, vì chúng làm tăng lượng đường trong máu rất nhanh.

Thêm trái cây họ cam quýt để tăng cường miễn dịch

Các loại trái cây họ cam quýt (cam, bưởi, chanh) có chỉ số GI thấp và giàu Vitamin C. Chúng không chỉ hỗ trợ chức năng miễn dịch mà còn cải thiện tiêu hóa và hoạt động của insulin, đặc biệt quan trọng trong những tháng lạnh.

Mẹo: Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì nước ép, vì chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát tốc độ hấp thụ đường.

Tận dụng gia vị mùa đông để cải thiện sức khỏe chuyển hóa

Các loại gia vị truyền thống của mùa đông như nghệ, quế, đinh hương và tiêu đen chứa các hợp chất mạnh mẽ giúp kiểm soát viêm và chuyển hóa glucose. Thêm chúng vào súp, cà ri, trà hoặc các đồ uống ấm sẽ tăng cường cả hương vị lẫn lợi ích sức khỏe chuyển hóa.

Bằng cách kết hợp 7 chế độ ăn uống này với thói quen tiêu thụ có ý thức, mùa đông sẽ trở thành cơ hội để cải thiện sự ổn định lượng đường trong máu.