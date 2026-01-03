Cần chạy bộ ra sao để có lợi ích cho sức khỏe? 03/01/2026 15:20

(PLO)-Chạy bộ tuy là một môn thể thao đơn giản nhưng lại thường xuyên gây ra những cuộc tranh luận.

Nhiều người tin rằng chỉ cần chạy càng nhiều càng tốt để tiến bộ. Tuy nhiên, để chạy nhanh hơn và tăng khả năng chống chịu chấn thương về lâu dài, mọi người chạy bộ đều cần tập sức mạnh.

Sức mạnh cơ bắp và sức khỏe của gân là yếu tố then chốt để phòng ngừa chấn thương. Nếu chỉ chạy mà không xây dựng nền tảng sức mạnh, cơ thể bạn sớm muộn cũng sẽ gặp vấn đề.

Việc chán ăn sau một buổi chạy cường độ cao là hiện tượng phổ biến do cơ thể giảm sản xuất hormone gây đói ghrelin. Tuy nhiên, cảm giác này có thể đánh lừa bạn. Dù không thấy đói, cơ thể bạn vẫn cần nạp năng lượng để phục hồi. Nếu bỏ qua bữa phụ hoặc bữa chính sau khi chạy, quá trình hồi phục của bạn sẽ bị chậm lại đáng kể.

Dù đã bị giới khoa học bác bỏ từ nhiều thập kỷ trước, quan niệm axit lactic gây đau cơ vẫn tồn tại dai dẳng. Thực tế, lactate là một nguồn năng lượng được tạo ra khi cơ thể phân hủy glucose.

Cảm giác bỏng rát tạm thời khi chạy nhanh là do sự gia tăng các ion hydro đi kèm, còn tình trạng đau nhức sau khi tập luyện (DOMS) thực chất là do những tổn thương vi mô ở sợi cơ khi bạn bắt chúng hoạt động quá mức.

Rất nhiều người chạy bộ cần phải từ bỏ ý nghĩ rằng cam kết với môn thể thao này đồng nghĩa với việc chạy hăng máu mỗi ngày. Ngay cả những vận động viên Olympic cũng có những tuần chỉ chạy khoảng 64-80 km, trong khi một số người nghiệp dư lại chạy nhiều hơn thế.

Quy tắc vàng của môn thể thao sức bền là bạn cần sự kết hợp giữa những ngày tập nặng và những ngày tập nhẹ để cơ thể có thời gian thích nghi và phát triển bền vững.