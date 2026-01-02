Uống sữa mỗi ngày, cơ thể sẽ dung nạp ra sao? 02/01/2026 12:33

Từ những năm 1980, giới chức y tế liên bang Hoa Kỳ luôn thúc giục người dân ưu tiên các sản phẩm sữa ít béo như sữa tách béo và sữa chua giảm béo thay vì các phiên bản nguyên kem.

Tuy nhiên, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng dẫn đầu phong trào "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" (MAHA) gần đây đã gợi ý rằng, họ sẽ nâng tầm sữa nguyên kem và các sản phẩm sữa béo khác trong hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ sắp tới.

Suốt một thời gian dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo tránh sữa béo vì chúng chứa nhiều chất béo bão hòa, tác nhân có thể làm tăng cholesterol và nguy cơ bệnh tim, đồng thời chứa nhiều calo hơn dễ dẫn đến tăng cân hoặc béo phì.

Thế nhưng, Tiến sĩ Dariush Mozaffarian từ Đại học Tufts nhận định rằng những khuyến nghị cũ dựa trên các nghiên cứu lỗi thời vốn chỉ nhìn vào chất béo bão hòa nói chung mà không đi sâu vào tác động cụ thể của sữa, và thực tế gần như không có bằng chứng cho thấy sữa ít béo tốt cho sức khỏe hơn.

Khi nhìn vào các bằng chứng hiện đại, kết quả nghiên cứu thường khá trái ngược nhau. Một nghiên cứu tại Na Uy vào tháng 10 năm ngoái cho thấy người uống nhiều sữa nguyên kem có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 7%, nhưng một nghiên cứu khác kéo dài 25 năm tại Mỹ lại kết luận người tiêu dùng sữa béo nhiều nhất có nguy cơ bị vôi hóa động mạch vành thấp hơn 24% so với người ăn ít nhất.

Đáng chú ý, các phân tích vào năm 2014 và 2020 trên cả người lớn và trẻ em đều chỉ ra rằng sữa nguyên kem không gây tăng cân nhiều hơn sữa ít béo dù có lượng calo cao hơn.

Một nhóm chuyên gia dinh dưỡng quốc tế hồi tháng 5 cũng nhận định trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm nghiệp Hoa Kỳ rằng về mặt sức khỏe tim mạch, sữa ít béo và sữa béo không có sự khác biệt rõ rệt về lợi ích hay tác hại.

Lý do khiến chất béo trong sữa trở nên đặc biệt có thể nằm ở cấu trúc phức tạp của nó. Tiến sĩ Richard Bruno từ Đại học Bang Ohio giải thích rằng sữa, phô mai và sữa chua chứa các lipid tích cực, loại chất béo có thể giúp giảm viêm và hạn chế hấp thụ cholesterol trong ruột.

Thêm vào đó, khái niệm ma trận thực phẩm cho thấy các thành phần như vi khuẩn có lợi, protein và vitamin trong phô mai có thể làm thay đổi cách cơ thể tiêu hóa chất béo bão hòa, từ đó giảm thiểu tác hại của chúng.