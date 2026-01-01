Vì sao đi bộ 15 phút liên tục rất có lợi? 01/01/2026 12:19

(PLO)-Việc đi bộ trong những khoảng thời gian 15 phút liên tục sẽ mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine chỉ ra rằng, cùng một số lượng bước chân, nhưng việc đi bộ liên tục trong 15 phút hay đi bộ trong những khoảng thời gian dài sẽ mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội so với việc chia nhỏ thành nhiều lần đi ngắn trong ngày.

Từ lâu, hàng trăm nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tăng số lượng bước chân giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ, tiểu đường tuýp 2 và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới này là một trong những công trình đầu tiên đi sâu vào việc so sánh hiệu quả giữa việc "đi bộ liên tục" và "đi bộ ngắt quãng".

Nghiên cứu được thực hiện trên 34.000 người tại Anh trong khoảng thời gian 10 năm.

Các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị đo gia tốc để theo dõi sát sao từng bước chân và chia người tham gia vào các nhóm dựa trên thói quen vận động.

Kết quả cho thấy, ở những người đi dưới 8.000 bước mỗi ngày, và những ai duy trì các đợt đi bộ liên tục trên 15 phút có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn đến 80% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn gần 70% so với nhóm chỉ đi bộ những quãng ngắn dưới 5 phút, như làm việc nhà hoặc đi lại quanh văn phòng).

Giải thích về hiện tượng này, TS. Robert Gerszten, Trưởng khoa Tim mạch tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, cho biết cơ thể con người dường như cần một khoảng thời gian vận động liên tục nhất định để kích hoạt tối đa các cơ chế bảo vệ sức khỏe, chẳng hạn như khả năng điều hòa nhịp tim.

Dù không phủ nhận lợi ích của những đợt vận động ngắn, nhưng TS. Borja del Pozo Cruz, nhà dịch tễ học đứng đầu nhóm nghiên cứu trên, khẳng định: "Việc tích lũy bước chân trong những khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều".